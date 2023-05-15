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Шуляк розповіла, на що можна витратити кошти за програмою "єВідновлення"

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Компенсацію, яку отримають власники пошкодженого внаслідок бойових дій житла, можна використати лише за цільовим призначенням – на ремонт помешкання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Рішення про надання компенсації ухвалює комісія, яку має створити місцева влада. Суму компенсації у кожному окремому випадку визначають члени комісії на основі затверджених в урядовій постанові розрахунків. Якщо рішення позитивне, власнику пошкодженого житла перерахують кошти на картку єВідновлення", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що гроші на відновлення помешкання можна використати протягом року.

"Витратити кошти можна на будівельні матеріали або ж на послуги з будівництва. Але треба враховувати, що придбати їх можна лише у компаній, які беруть участь у програмі єВідновлення", - наголосила вона.

За її словами, на компенсацію можуть розраховувати власники пошкоджених через бойові дії та не відремонтованих власними силами приватних будинків і квартир, які знаходяться на деокупованих територіях.

"Першочергово допомогу отримають учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок бойових дій, члени сімей загиблих військових, мобілізовані", - повідомила Шуляк.

Також пріоритет у наданні компенсацій мають багатодітні родини, люди з інвалідністю 1 та 2 груп, батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу, діти сироти і позбавлені батьківського піклування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що парламент ухвалив ініційований Шуляк законопроект про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна (№7198). Президент підписав цей законопроект 17 березня.

Наразі виплати можуть оформити власники помешкань з незначними пошкодженнями.

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Олена ШулякЖитло