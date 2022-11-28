Шуляк розповіла про роль жінок у відбудові України

"Жінки за час війни показали свої найкращі, лідерські та організаторські здібності. Після перемоги їхній голос буде сильнішим. Але нам потрібно працювати для цього на різних рівнях. До речі, нещодавно 120 жінок ухвалили резолюцію, у якій звернутись до центральних органів виконавчої влади з проханням, щоб жінки брали участь з квотою не менше 50% в усіх процесах відбудови", - зауважила вона.

Шуляк також нагадала, що у 2020 році парламент ухвалив нове виборче законодавство, яке передбачало квоту для жінок у виборчому списку - 40%. Після місцевих виборів стало зрозуміло, що якщо раніше у міських радах представництво жінок становило 20%, то після виборів - 31%. В обласних радах представництво підвищилось з 15 до 21%.

"Проте парламенту треба виправити деякі помилки, які були зроблені під час місцевих виборів. Наприклад, наявність 63% відмов серед жінок. Йдеться про ситуації, коли кандидатки після перемоги відмовлялись представляти інтереси народу в місцевих радах. Тобто цих жінок просто використовували як технічних кандидатів в обласних або місцевих радах", - додала вона.