Шуляк розповіла про роботу комісій з розгляду виплат за пошкоджене житло

Швидкість отримання компенсації за пошкоджене житло залежить від оперативності реагування місцевої влади та роботи створених нею комісій з розгляду заявок на компенсацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Місцева влада має створити спеціальну комісію з розгляду питання виплати компенсацій. Вона консультує мешканців громади, розглядає заявки на виплату компенсації, забезпечує обстеження пошкодженого житла та вносить інформацію до Реєстру пошкодженого та знищеного майна", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що суму державної фінансової допомоги для відновлення житла, яке має незначні пошкодження, комісія визначає на основі затвердженого урядом чек-листа.

"У складі комісії мають бути правоохоронці, які перевірятимуть наявність обмежень для отримання компенсації. Також до роботи комісії можуть долучати представників місцевого самоврядування, державних органів, працівники підприємств. Також можна залучати експертів, оцінювачів, виконавців робіт та послуг, пов’язаних із будівництвом, представників міжнародних та громадських організацій", - наголосила Шуляк.

Втім, є й обмеження: до засідання комісії не мають допускати її представника, у якого є потенційний або реальний конфлікт інтересів.

"На законодавчому рівні ми зробили все, що від нас залежало, щоб власники пошкодженого житла змогли його відновити: парламент ухвалив відповідний законопроєкт, уряд розробив та затвердив першочергову документацію. Тепер все залежить від швидкості та ефективності роботи місцевої влади. Всі разом ми маємо забезпечити дах над головою для постраждалих від російської агресії", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, 17 березня президент підписав ухвалений парламентом законопроект, який передбачає компенсацію власникам зруйнованого та пошкодженого житла. Наразі виплати можуть оформити власники житла, яке має незначні пошкодження.