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Шуляк рассказала о работе комиссий по рассмотрению выплат за поврежденное жилье

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Четверг 11 мая 2023 16:27
Шуляк рассказала о работе комиссий по рассмотрению выплат за поврежденное жилье Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Скорость получения компенсации за поврежденное жилье зависит от оперативности реагирования местных властей и работы созданных ею комиссий по рассмотрению заявок на компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Местные власти должны создать специальную комиссию по рассмотрению вопроса выплаты компенсаций. Они консультируют жителей общины, рассматривают заявки на выплату компенсации, обеспечивают обследование поврежденного жилья и вносят информацию в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что сумму государственной финансовой помощи для восстановления жилья, имеющего незначительные повреждения, комиссия определяет на основе утвержденного правительством чек-листа.

"В составе комиссии должны быть правоохранители, которые будут проверять наличие ограничений для получения компенсации. Также к работе комиссии могут привлекать представителей местного самоуправления, государственных органов, работники предприятий. Также можно привлекать экспертов, оценщиков, производителей работ и услуг, связанных со строительством, представителей международных и общественных организаций", - подчеркнула Шуляк.

Впрочем, есть и ограничения: к заседанию комиссии не должно допускать ее представителя, у которого есть потенциальный или реальный конфликт интересов.

"На законодательном уровне мы сделали все, что от нас зависело, чтобы владельцы поврежденного жилья смогли его восстановить: парламент принял соответствующий законопроект, правительство разработало и утвердило первоочередную документацию. Теперь все зависит от скорости и эффективности работы местных властей. Все вместе мы должны обеспечить крышу над головой для пострадавших от российской агрессии", - подытожила Шуляк.

Напомним, 17 марта президент подписал принятый парламентом законопроект, предусматривающий компенсацию владельцам разрушенного и поврежденного жилья. Теперь выплаты могут оформить владельцы жилья, которое имеет незначительные повреждения.

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Елена Шуляк Жилье
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