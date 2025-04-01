Шуляк розповіла про програми забезпечення вимушених переселенців доступним житлом

"Зараз держава активно працює над тим, щоб всі вимушені переселенці мали змогу отримати житло. Наразі для цього є низка інструментів, щоб розробити програми допомоги для родин ВПО з різним фінансово-майновим станом", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що однією з таких програм стало надання переселенцям субсидій на оренду житла. Пілотний проєкт вже розробили у Мінсоцполітики, і процес забезпечення субсидій потроху набирає обертів.

"Субсидії на оренду житла надаються з урахуванням рівня доходів родини та її кількісного складу, а також залежно від вартості оренди житла в конкретному регіоні. Завдяки цьому інструменту держава хоче допомогти переселенцям, які не можуть самостійно покривати всю вартість оренди", - зазначила голова профільного комітету.

За її словами, в основі проєкту закладені успішні міжнародні практики. Зокрема діятиме норма, що родина ВПО має витрачати на оренду житла не більше 30% сукупних доходів, а решту буде компенсувати держава.

Також ця програма сприятиме юридичному оформленню орендних відносин, а відтак і кращому захисту ВПО від різкої зміни орендних умов.

Своєю чергою, для тих переселенців, які мають змогу сплатити перший внесок на придбання власного житла, діє програма "єОселя". Її реалізує Мінекономіки як програму доступного кредитування.

"Вона передбачає отримання кредиту на купівлю квартири, майнових прав на житло, приватного будинку, таунхаусу чи дуплексу під відсоткову ставку від 3% до 7% річних. Цією програмою з 2022 року донині вже скористалися понад 11 тис. сімей, які придбали житло на суму понад 17,6 млрд грн", - повідомила Шуляк.

Вона нагадала, що програма "єВідновлення" також дає змогу ВПО отримувати компенсацію за нерухоме майно, пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією РФ проти України.

Крім того, за словами Шуляк, в регіонах діють програми забезпеченням житла коштом бюджету місцевої влади. Зокрема такі проєкти успішно реалізують в Дрогобичі, Ковелі, Рівному та інших містах.