Шуляк розповіла про новий інструмент для відновлення країни шляхом сталих коштів донорів

За її словами, Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, що фінансував проєкти відновлення у 2023 році, в основному функціонував за рахунок арештованих коштів російської федерації.

Натомість мета нового фонду - ефективне управління фінансуванням, яке наша країна отримує від міжнародних партнерів на потреби відновлення. Гранти та позики від ЄС, іноземних урядів, міжнародних організацій та донорських установ - все може стати джерелами надходження фонду. Все, окрім підсанкційних та примусово вилучених російських активів.

"Фонд можна створити на рівні Бюджетного кодексу України за повною аналогією інших подібних спеціалізованих фондів, наприклад, Державного дорожнього фонду - щоб він був частиною державного бюджету України. Джерелами надходжень до нього можуть бути гранти та позики від Європейського Союзу, іноземних урядів, міжнародних організацій та донорських установ. Гранти та позики можуть бути безпосередньо спрямовані до такого Фонду, що забезпечить їх цільове використання на потреби відновлення", - пояснила Шуляк.

Фонд може діяти на постійній основі на весь період війни і може підпорядковуватись всім загальним правилам та вимогам бюджетного законодавства України.

Остаточне рішення про спрямування коштів з нього прийматиме Кабмін на базі рекомендацій міжвідомчої робочої групи. Для звітування про використання коштів з Національного фонду відновлення пропонуються чіткі правила звітування, зокрема, подання щомісячних або щоквартальних та річних звітів.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила законопроект № 8027, яким передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, ще у жовтні 2022 року.

Станом на червень 2023 року він нараховував понад 60 млрд гривень. Основне джерело фінансових надходжень - кошти, отримані від примусового вилучення майна РФ та її резидентів в Україні.