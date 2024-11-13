Шуляк розповіла про критичну нестачу заводів з виробництва скла

За її словами, майже 90% необхідних для відбудови будівельних матеріалів можуть забезпечити саме вітчизняні виробники. Це у свою чергу дозволить Україні сформувати додану вартість на суму в майже 30 млрд дол. Виключення становить лише скло, виробництво якого через війну майже припинилося.

"У нас є значні запаси якісного піску для виробництва скла, але майже відсутні потужності для цього. Це один з багатьох наслідків війни. Зокрема, ще у 2014 році було знищено Лисичанський склозавод і і закрився Костянтинівський. Як наслідок - ми дуже залежні від імпорту. А це своєю чергою призводить до здорожчання вартості вінок. Так, через зростання цін на імпортоване скло вікна вже подорожали на 50%", - констатувала Шуляк.

При цьому парламентарка наголосила, що прогнозована потреба скла для процесів з відбудови складає нараз майже 42 тис. кв. метрів, а ринок вікон, "простимульований" відбудовою, може зрости до 200%. Однак локальні виробники від цього не виграють, а програють, оскільки працювати доведеться з імпортним склом", - наголосила вона.

За її оцінками, вартість інвестицій у запуск заводу з виробництва скла наразі у межах 100 млн доларів І для світових лідерів - на відміну від вітчизняних інвесторів, це не проблема. З іншого боку, це, на думку Шуляк, хоч і має свої переваги і перспективи, але не для всіх.

"Щодо будівництва заводів з виробництва скла ми вже бачимо зацікавленість таких світових лідерів виробництва скла як Pilkington, Glaverbel, Guardian Industries, Asahi Glass і Saint-Gobain у зв’язку з втратою постачань з Росії. Водночас, українським компаніям цей сегмент хоч і цікавий, однак їх включенню у нього заважає багато факторів - обмеженість оборотних коштів, дефіцит працівників, незрозумілі правила бронювання, дефіцит електрозабезпечення, тощо. Тож очевидно, що на цьому ринку у перспективі можуть бути дуже значні і бурхливі зміни", - підсумувала Шуляк.

