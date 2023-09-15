Шуляк розповіла на якому етапі розгляду законопроекти, необхідні для посилення впливу громад

Серед дієвих інструментів для прийняття рішень громадами - створення механізму публічних консультацій, який передбачає законопроект №4254. Втім, парламентарі досі очікують доки погоджувальна рада включить цей документ в порядок денний для другого читання.

"Цей закон означає чіткі правила проведення публічних консультацій - їх терміни, форми і принципи", - підкреслила Шуляк.

За її словами, аби показати, що публічні консультації це необхідний та дієвий інструмент для прийняття рішень з громадами, вони з командою та партнерами організовують всеукраїнські публічні консультації щодо покращення закону про компенсацію за пошкоджене та знищене майно внаслідок війни.

Так, 20 вересня стартує перша сесія таких консультацій. До них залучать органи місцевого самоврядування, комісії, юристів, експертів і безпосередньо громадян, які отримують компенсації. Мета - спільними зусиллями напрацювати практичні рішення, які дозволять удосконалити програму так, щоб вона запрацювала як і було задумано.

Інший важливий законопроєкт, про який в контексті розвитку громад розповіла Олена Шуляк - №7283, який суттєво посилює участь жителів у функціонуванні всієї громади і дає їй всі необхідні інструменти для цього.

"Завдяки цьому законопроєкту, люди матимуть більше механізмів впливу на роботу на ОМС і можливість наполягали на важливих рішеннях. Він змінює систему звітування голів громад і місцевих депутатів перед жителями і робить систему звітування максимально відкритою. Він визначає конкретні форми участі жителів у вирішенні питань місцевого значення і в тому числі використання коштів місцевого бюджету", - пояснила депутат.

За її словами, розгляд цього законопроекту у профільному комітеті передбачений на грудень - до другого читання депутати подали 298 поправок, кожна з яких повинна бути відпрацьована, інакше законопроект може "забуксувати" під час голосування.

Підсилити задіяність громад у місцевому самоврядуванні покликаний і законопроект №6401, що стосується забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Але до нього на цей момент отримано близько 200 зауважень. Зокрема, це вимога повної відеофіксації всіх засідань. Зараз всі ці моменти опрацьовуються, щоб до другого читання підготувати оптимальний варіант.

Наостанок голова партії "Слуга народу" наголосила на необхідності прийняття законопроекту №6319, який стосується вдосконалення порядку організації діяльності та припинення органу самоорганізації населення. До нього сьогодні подали більше ніж 730 правок, тому процес його ухвалення довготривалий.

"Цей документ допоможе перезапуститися і запрацювати органам самоорганізації населення як повноцінної форми участі мешканців у вирішенні окремих питань місцевого значення. Найближчим часом при нашому комітеті створять робочу групу, яка до листопада фіналізує документ для розгляд парламенту", - підсумувала Шуляк.