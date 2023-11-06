Шуляк розповіла, коли запустять містобудівний кадастр держрівня і що буде з регіональними

Крім того, за її словами, з початку наступного року кадастр почнуть наповнювати містобудівною документацію. У лютому планується вводити систему в дослідну експлуатацію, а далі її будуть фінально допрацьовувати.

Шуляк нагадала, що в Україні вже три роки успішно функціонує один з компонентів майбутнього кадастру - Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ), на момент запуску якої перехід від паперових форм документообігу до електронних здавався суб‘єктам містобудування чимось неможливим. А зараз система стала не лише звичною, але і обов‘язковою.

"Так буде і з іншими частинами майбутнього містобудівного кадастру - реєстром адміністративно - територіальних одиниць та територій територіальних громад, реєстром містобудівної документації, реєстром всіх будівель і споруд на території України і реєстром адрес. Об‘єднавши все це, ми сприятимемо системному розвитку територій", - пояснила Шуляк.

Вона підкреслила, що ЄДЕССБ - надважлива складова у сфері будівництва. Йдеться про завантаження проектної документації, отримання експертизи і дозволу, процес будівництва і введення в експлуатацію. Але цей процес починається набагато раніше - з розробки містобудівної документації: якщо ми не матимемо у цифровому вигляді уніфікованих даних з усіх областей, ми не зможемо забезпечити повноцінний ланцюг від розробки містобудівної документації до безпосередньо введення об'єктів в експлуатацію.

За словами Шуляк, створення містобудівного кадастру державного рівня підсилить прозорість та публічність сфери будівництва, що також покращить інвестиційний клімат у країні. Адже непублічність інформації у сфері містобудування та землеустрою обумовлює корупцію та можливість здійснювати будівництво всупереч вимогам законодавства.

Містобудівний кадастр буде платформою для надання всіх адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності і публічним джерелом містобудівної інформації. А містобудівна документація набиратиме чинності з моменту її внесення до Містобудівного кадастру та присвоєння просторового індексу.

Містобудівний кадастр, пояснює Шуляк, інтегрують з іншими реєстрами, кадастрами та базами даних, забезпечать контроль актуальності та достовірності даних у реєстрах та встановлять відповідальність за несвоєчасність і недостовірність внесеної до них інформації. Містобудівна документація повинна буде розробляється у векторній цифровій формі, а містобудівні умови та обмеження будуть генеруватися автоматично програмними засобами.

Також народна депутатка наголосила, що після запуску містобудівного кадастру державного рівня регіональні кадастри жодним чином не втратять своєї актуальності, адже буде можливість їх повної інтеграції. Причому йдеться не про дублювання даних, а про створення єдиних узагальнених вимог до них.

"Діючі регіональні кадастри розроблені на різних геоінформаціних системах. Але вони - просто інструмент, тому ми намагаємось уніфікувати дані з них. Ніхто не заборонятиме використання регіональних місцевих кадастрів для функцій, які необхідні безпосередньо на місцях, але процес від початку до кінця має бути однаковий - загальнодержавний", - зазначила Шуляк.

Крім цього, голова профільного комітету зауважила, що містобудівна документація та видані містобудівні умови і обмеження, мають бути публічними. Але далеко не всі органи місцевого самоврядування забезпечують їх доступність, тому зараз вони повинні обов'язково розмістити їх у ЄДЕССБ.

Нагадаємо, у березні 2023 року Кабмін видав постанову “Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки”. Згідно з нею, до грудня 2025 року всю містобудівну документацію потрібно інтегрувати до Єдиної електронної системи у сфері будівництва. Йдеться про надання ЄДЕССБ можливості використовувати геопросторові набори даних містобудівної документації, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних.