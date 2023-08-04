Шуляк розповіла, коли в Україні почнуть видавати сертифікати-компенсацію за знищене житло

За її словами, під час реалізації першого етапу, який передбачає компенсацію за частково пошкоджене житло, українці подали 33 тис. заявок, з яких опрацьовано лише 6 тис., що становить 18% від загально кількості. Власники знищеного житла можуть очікувати на видачу перших сертифікатів-компенсацій орієнтовно з осені 2023 року.

"Під час розробки законопроєкту, який закладено в основу реалізації програми "єВідновлення", ми передбачили механізм прямої виплати коштів в руки безпосередньо громадянам. Коли ми говоримо про житловий сертифікат, то саме громадянин обирає населений пункт, тип свого нового житла: чи це квартира на вторинному ринку, чи інвестиція в первинну нерухомість. І жодним чином держава не може змінити вибір громадянина, який обирає свою домівку. Це наша принципова позиція і на ній ми будемо стояти до кінця", - заявила Шуляк.

Народний депутат додала, що сьогодні при органах місцевого самоврядування створено 520 комісій, які розглядають заяви, обстежують пошкоджене житло й ухвалюють рішення щодо призначення допомоги.

"У Києві відпрацьовано менше заяв, ніж в місті Ізюм на Харківщині, який зазнав більших руйнувань. Законодавством передбачено, що до роботи комісій обов’язково мають бути залучені представники громадського сектору. Саме вони сьогодні можуть бути тим рушієм пришвидшення роботи комісій. Адже ми передбачили абсолютно зрозумілий алгоритм їхньої роботи, виключивши всі корупційні ризики, а держава надала відповідні цифрові механізми та виділила на компенсації достатньо коштів. Тому сьогодні все залежить від злагодженої роботи комісій. Закликаю долучатися громадськість до роботи комісій, в першу чергу в містах-аутсайдерах, серед яких і Київ за виплатами та компенсаціями за знищене і пошкоджене житло", - наголосила Шуляк.