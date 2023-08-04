Шуляк рассказала, когда в Украине начнут выдавать сертификаты-компенсацию за уничтоженное жилье

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, во время реализации первого этапа, предусматривающего компенсацию за частично поврежденное жилье, украинцы подали 33 тыс. заявок, из которых проработано только 6 тыс., что составляет 18% от общего количества. Владельцы уничтоженного жилья могут ожидать выдачу первых сертификатов-компенсаций ориентировочно с осени 2023 года.

"При разработке законопроекта, который заложен в основу реализации программы "єВідновлення", мы предусмотрели механизм прямой выплаты средств в руки непосредственно гражданам. Когда мы говорим о жилищном сертификате, то именно гражданин выбирает населенный пункт, тип своего нового жилья: это квартира на вторичном рынке, или инвестиция в первичную недвижимость. И никоим образом государство не может изменить выбор гражданина, выбирающего свой дом. Это наша принципиальная позиция и на нем мы будем стоять до конца", - заявила Шуляк.

Народный депутат добавила, что сегодня при органах местного самоуправления создано 520 комиссий, которые рассматривают заявления, обследуют поврежденное жилье и принимают решение о назначении помощи.

"В Киеве отработано меньше заявлений, чем в городе Изюм Харьковской области, который испытал большие разрушения. Законодательством предусмотрено, что к работе комиссий обязательно должны быть привлечены представители общественного сектора. Именно они сегодня могут быть тем двигателем ускорения работы комиссий. Ведь мы предусмотрели". абсолютно понятный алгоритм их работы, исключив все коррупционные риски, а государство предоставило соответствующие цифровые механизмы и выделило на компенсации достаточно средств, поэтому сегодня все зависит от слаженной работы комиссий. и Киев по выплатам и компенсациям за уничтоженное и поврежденное жилье", - подчеркнула Шуляк.