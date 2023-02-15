Шуляк розповіла, коли у Раді можуть порушити питання про компенсацію збитків бізнесу

Після ухвалення законопроекту №7198 про компенсацію власникам пошкодженого та зруйнованого житла, яке нині парламент розглядає у другому читанні, наступним кроком може бути розробка аналогічного законопроєкту про компенсацію втрат бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк під час зустрічі з представниками Української ради бізнесу.

Шуляк нагадала, що згідно з дослідженнями, які нещодавно оприлюднила Київська школа економіки (KSE), за підсумками 2022-го щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого Росією. Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб - підприємців оцінюється в 13 млрд дол. З них 9 млрд дол. - частка збитків великих та середніх підприємств. При цьому загальні непрямі втрати сягають 33,1 млрд дол.

"Саме тому, коли запрацює система відшкодування власникам зруйнованого та пошкодженого житла, можливо, наступним кроком постане питання компенсацій бізнесу, адже механізм вже буде напрацьований. Та зараз у нас обмежені фінанси, тому перш за все, треба забезпечити людям дах над головою", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що вже зараз можна почати напрацьовувати законопроєкт, який передбачатиме компенсацію бізнесу за втрачене та пошкоджене майно. А також запропонувала представникам УРБ долучитися до цього процесу.

"Допомагати бізнесу, особливо тому, який в умовах повномасштабної війни залишився в країні, продовжуючи надавати робочі місця та платити податки, обов’язково треба. І ми знаємо, скільки збитків та випробувань він пережив. Тому в контексті майбутніх репарацій від РФ та іншої можливої фінансової допомоги, зможемо піднімати питання відшкодування майна бізнесу. Якщо Українська Рада Бізнесу готова працювати разом, обов’язково долучимо її представників до робочої групи з розробки відповідного законопроекту", - запевнила Шуляк.

Нагадаємо, парламент почав розглядати у другому читанні законопроект №7198, який передбачає компенсацію власникам пошкодженого та зруйнованого житла.

Очікується, що розгляд у другому читанні завершать вже у лютому 2023-го. Виплати стосуються лише житлових приміщень власників-фізичних осіб.