ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шуляк розповіла, коли у Раді можуть порушити питання про компенсацію збитків бізнесу

Новость на русском →
Середа 15 лютого 2023 10:57
Шуляк розповіла, коли у Раді можуть порушити питання про компенсацію збитків бізнесу Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Сергей Новиков

Після ухвалення законопроекту №7198 про компенсацію власникам пошкодженого та зруйнованого житла, яке нині парламент розглядає у другому читанні, наступним кроком може бути розробка аналогічного законопроєкту про компенсацію втрат бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк під час зустрічі з представниками Української ради бізнесу.

Шуляк нагадала, що згідно з дослідженнями, які нещодавно оприлюднила Київська школа економіки (KSE), за підсумками 2022-го щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого Росією. Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб - підприємців оцінюється в 13 млрд дол. З них 9 млрд дол. - частка збитків великих та середніх підприємств. При цьому загальні непрямі втрати сягають 33,1 млрд дол.

"Саме тому, коли запрацює система відшкодування власникам зруйнованого та пошкодженого житла, можливо, наступним кроком постане питання компенсацій бізнесу, адже механізм вже буде напрацьований. Та зараз у нас обмежені фінанси, тому перш за все, треба забезпечити людям дах над головою", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що вже зараз можна почати напрацьовувати законопроєкт, який передбачатиме компенсацію бізнесу за втрачене та пошкоджене майно. А також запропонувала представникам УРБ долучитися до цього процесу.

"Допомагати бізнесу, особливо тому, який в умовах повномасштабної війни залишився в країні, продовжуючи надавати робочі місця та платити податки, обов’язково треба. І ми знаємо, скільки збитків та випробувань він пережив. Тому в контексті майбутніх репарацій від РФ та іншої можливої фінансової допомоги, зможемо піднімати питання відшкодування майна бізнесу. Якщо Українська Рада Бізнесу готова працювати разом, обов’язково долучимо її представників до робочої групи з розробки відповідного законопроекту", - запевнила Шуляк.

Нагадаємо, парламент почав розглядати у другому читанні законопроект №7198, який передбачає компенсацію власникам пошкодженого та зруйнованого житла.

Очікується, що розгляд у другому читанні завершать вже у лютому 2023-го. Виплати стосуються лише житлових приміщень власників-фізичних осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк бизнес Вторгнення Росії до України
NEWS
Майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
Майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян