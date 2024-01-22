Шуляк розповіла, без яких законів відновлення України не зможе відбутися повною мірою

За її словами, законодавча рамка відновлення передбачає, що цей процес необхідно проводити за принципами зеленої, інклюзивної і цифрової економіки. Також необхідно, щоб відбудова відбувалася за принципом "Будуй краще, ніж було". Останній пункт - заохочення співробітництва на рівні "рівний з рівними" між містами, регіонами, країнами.

Шуляк повідомила, одна із складових законодавчої рамки вже реалізована - області вже почали створювати програми свого комплексного відновлення, адже саме громади найкраще розуміють свої потреби і переваги. Тому підготовкою відповідних програм повинні виключно вони.

"Програма комплексного відновлення, які вже готують 126 українських громад - документ досить складний. Тому в парламенті створили робочу групу для допомоги громадам планувати своє відновлення. Більше того, ми сьогодні активно працюємо з міжнародними донорами, тому у випадку, якщо громада потребуватиме фінансування проєктів відновлення, в неї буде можливість звернутися за цим до донорів", - повідомила нардеп.

Вона також зазначила, що 18 січня через відповідний комітет ВР пройшов законопроект - № 9450, який напряму стосується розвитку міжнародного співробітництва. "Саме він передбачає можливість громад працювати з європейськими фондами. Законодавчу рамку для цього незабаром створять. Втім головне - що це відкриє для громад можливість доступу до фондів ЄС", - додала Шуляк.

Вона також підкреслила, що основна філософія процесу відновлення полягає в тому, що при його плануванні вкрай важливо долучати саме громадян, які живуть в громадах, найкраще розуміють їх потреби і мають бажання впливати на процеси відбудови.

Наразі готовий до другого читання законопроєкт, що передбачає реалізацію ініціатив, направлених на можливість співпраці громадян з ОМС. Це, підкреслила Шуляк, і різноманітні дорадчі органи, і можливість при ухваленні рішень на місцевому рівні впливати на формування бюджетних витрат.

"На прикладі програми компенсацій за пошкоджене і знищене житло "єВідновлення" ми переконались, наскільки важливим є залучення громадськості в подібних проєктах - 30% комісій, що задіяні при прийнятті рішень щодо компенсації, складають саме представники громадських організацій. Це забезпечує значний антикорупційний ефект. Поки що програма "єВідновлення" - один з найкращих прикладів того, як громади можуть стати поруч з центральною владою", - пояснила Шуляк.

Крім цього, зазначила вона, у комітеті зараз активно працюють над можливістю перезапуску важливого інструменту - роботи органів самоорганізації населення. Законодавство для цього, зауважила Шуляк, існує, але воно досить застаріле, тому з ним неможливо працювати.

"Ми очікуємо, що після перемоги - коли розроблятимуться проекти розвитку, такі органи вже почнуть працювати. Вони матимуть справу з бюджетами, направленими на розвиток, тому вже зараз надважливо підготувати відповідне законодавство", - резюмувала Шуляк.