Шуляк розповіла, які цифрові рішення будуть використовувати після реформи житлової сфери

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Ключова мета - автоматизувати процеси, які раніше в ручному режимі регулювали чиновиники, наслідком чого є численні корупнійні зловживання.

За її словами, створення у житловій сфері інформаційно-аналітичної системи, яка буде обирати варіанти вирішення житлового питання, передбачено законопроєктом "Про основні засади житлової політики" (№12377), який найближчими днями мають розглянути у ВР у першому читанні. Ухвалення цього законопроєкту дасть старт в Україні реформі житлової сфери, яка має на меті вирішити питання з квартирними чергами, в яких громадяни стоять десятиліттями, і яка майже не рухається.

"Новим законодавством передбачені декілька інструментів, з допомогою яких житлове питання таких громадян можна буде нарешті вирішити. Це може бути або соціальне житло, або службове, або декілька фінансово-кредитних механізмів - іпотечних програм, лізингу, компенсації частини вартості житла або частини відсотків за кредитом тощо", - повідомила Шуляк.

Вона також підкреслила, що якщо формування фондів соціального житла найперше спрямоване на допомогу громадянам із низьким рівнем доходів та представникам соціально незахищених груп, то фінансово-кредитні механізми мають бути додатковим інструментом для всіх. Йдеться як безпосередньо про програми за підтримки держави, так і створення державою умов для органічного розвитку ринку доступного житла

За її словами, підбирати той чи інший варіант вирішення житлового питання буде саме інформаційно-аналітична система, а не чиновник. Система працюватиме з різними масивами даних. Вона підбиратиме для людини найкращі варіанти житла відповідно до її потреб і доходів.

Аналізуватимуться такі дані як:

Рівень доходів;

Сімейний стан:

Наявність житла у власності;

Соціальний статус (ВПО, людина з інвалідністю, непрацездатна особа) тощо.

Вже після аналізу цих даних система зможе запропонувати найбільш слушний варіант забезпечення житлом: соціальне, службове житло, фінансово-кредитні механізми.

Систему зможуть використовувати органи місцевого самоврядування для розуміння ситуації на їхніх територіях, управління місцевими фондами житла, планування розвитку.

"Такий підхід дасть змогу нарешті відмовитися від квартирних черг. Це можливість створення прозорої та дієвої системи забезпечення житлом, з урахуванням актуальних потреб та будь-яких динамічних змін, особливо під час війни, коли люди змушені змінювати місце проживання", - пояснила Шуляк.

Вона нагадала, що нині в Україні вже успішно реалізують цифрові рішення у наданні тих чи інших державних послуг. Зокрема, програма "єВідновлення", алгоритми якої з першого дня роботи у травні 2023 році базуються виключно на цифрі.

"Рішення ухвалює не чиновник, а система. Тобто, тут не можна дати хабаря, щоб отримати компенсацію. Твоє житло або підпадає під умови програми "єВідновлення", або ні. Так, огляд нерухомості, яка постраждала, все ще виконують комісії, в яку входять люди. Але не менше ніж третина таких комісій - громадськість, тому можливість фальсифікації мінімізована", - пояснила Шуляк.

Такий підхід, підкреслила вона, вже показав свою ефективність - станом на початок березня загальна сума виплат за програмою "єВідновлення" склала майже 20 млрд гривень. Відтак, застосування цифрових рішень повинно поширюватись і на інші програми, які покликані допомагати українцям у вирішенні житлового питання - знайти або тимчасове, або постійне житло.