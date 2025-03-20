Шуляк рассказала, какие цифровые решения будут использовать после реформы жилищной сферы

Цифровая система в автоматическом режиме будет выбирать оптимальный вариант решения вашего жилищного вопроса: предлагать на основе анализа персональных данных государственную ипотеку, социальную аренду или другие варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Ключевая цель - автоматизировать процессы, которые ранее в ручном режиме регулировали чиновники, следствием чего являются многочисленные коррупционные злоупотребления.

По ее словам, создание в жилищной сфере информационно-аналитической системы, которая будет выбирать варианты решения жилищного вопроса, предусмотрено законопроектом "Об основных принципах жилищной политики" (№12377), который в ближайшие дни должны рассмотреть в ВР в первом чтении. Принятие этого законопроекта даст старт в Украине реформе жилищной сферы, которая имеет целью решить вопрос с квартирными очередями, в которых граждане стоят десятилетиями, и которая почти не движется.

"Новым законодательством предусмотрены несколько инструментов, с помощью которых жилищный вопрос таких граждан можно будет наконец решить. Это может быть или социальное жилье, или служебное, или несколько финансово-кредитных механизмов - ипотечных программ, лизинга, компенсации части стоимости жилья или части процентов по кредиту и т.д.", - сообщила Шуляк.

Она также подчеркнула, что если формирование фондов социального жилья прежде всего направлено на помощь гражданам с низким уровнем доходов и представителям социально незащищенных групп, то финансово-кредитные механизмы должны быть дополнительным инструментом для всех. Речь идет как непосредственно о программах при поддержке государства, так и создание государством условий для органического развития рынка доступного жилья

По ее словам, подбирать тот или иной вариант решения жилищного вопроса будет именно информационно-аналитическая система, а не чиновник. Система будет работать с различными массивами данных. Она будет подбирать для человека лучшие варианты жилья в соответствии с его потребностями и доходами.

Будут анализироваться такие данные как:

Уровень доходов;

Семейное положение:

Наличие жилья в собственности;

Социальный статус (ВПЛ, человек с инвалидностью, нетрудоспособное лицо) и др.

Уже после анализа этих данных система сможет предложить наиболее подходящий вариант обеспечения жильем: социальное, служебное жилье, финансово-кредитные механизмы.

Систему смогут использовать органы местного самоуправления для понимания ситуации на их территориях, управления местными фондами жилья, планирования развития.

"Такой подход позволит наконец отказаться от квартирных очередей. Это возможность создания прозрачной и действенной системы обеспечения жильем, с учетом актуальных потребностей и любых динамических изменений, особенно во время войны, когда люди вынуждены менять место жительства", - пояснила Шуляк.

Она напомнила, что сейчас в Украине уже успешно реализуют цифровые решения в предоставлении тех или иных государственных услуг. В частности, программа "еВідновлення", алгоритмы которой с первого дня работы в мае 2023 года базируются исключительно на цифре.

"Решение принимает не чиновник, а система. То есть, здесь нельзя дать взятку, чтобы получить компенсацию. Твое жилье или подпадает под условия программы "еВідновлення", или нет. Да, осмотр недвижимости, которая пострадала, все еще выполняют комиссии, в которую входят люди. Но не менее трети таких комиссий - общественность, поэтому возможность фальсификации минимизирована", - пояснила Шуляк.

Такой подход, подчеркнула она, уже показал свою эффективность - по состоянию на начало марта общая сумма выплат по программе "еВідновлення" составила почти 20 млрд гривен. Следовательно, применение цифровых решений должно распространяться и на другие программы, которые призваны помогать украинцам в решении жилищного вопроса - найти или временное, или постоянное жилье.