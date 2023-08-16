Шуляк розповіла, які стимули створює держава для інвесторів заради відбудови України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в колонці для "Економічної правди".

"Бізнес-янголи та приватні інвестори мають стати одними із стратегічних партнерів України у відбудові. Росія завдала нам щонайменше 150 млрд дол. прямих збитків, з них майже 60% припадають на житло та інфраструктуру. Розраховувати лише на гроші донорів ми не можемо і не маємо права. Потрібно залучати приватні інвестиції і показати великому приватному капіталу, іноземному та вітчизняному, яким партнером може і повинна бути держава”, - пояснила вона.

Новий законопроект передбачає зменшення порогу заходу для інвестора з 20 млн євро до 12 млн євро, нові сфери реалізації інвестпроектів, зокрема IT-галузь, розширення способів державної підтримки інвестпроектів.

Під дію законопроекту підпадають інвестпроекти із значними інвестиціями. У разі підписання спеціального інвестиційного договору між інвестором та урядом України вони можуть отримувати значну державну підтримку. Ідеться про компенсацію частини витрат, звільнення від деяких зборів та податків.

"Тепер усіма перевагами такого статусу може скористатися інвестор, готовий вкласти принаймні 12 млн євро. Таке зменшення порогу значно збільшує кількість потенційних інвесторів. Пільги можуть поширюватися на інвестиції, вкладені за 18 місяців до подання заявки на оформлення спеціального інвестдоговору. За умови, що такі передпроєктні інвестиції не перевищують 30% від загального обсягу", - пояснила Шуляк.

Також цим документом спрощено та деталізовано умови проведення оцінки інвестиційного проекту. Зокрема, усунена необхідність проведення повторної оцінки, якщо інвестпроект уже оцінювався. Також надано конкретний перелік органів, що мають бути долучені до оцінки потенційного інвестпроєкту із значними інвестиціями, розповіла голова партії.

"Ще одне нововведення - інша філософія спілкування з інвестором. Процес укладання договору стає більш investor-friendly. Замість виставлення держорганом зауважень, які інвестор має врахувати, передбачається більш дипломатичний підхід, характерний для цивілізованих економічних відносин. Запроваджується процедура проведення переговорів щодо узгодження умов договору. Під час таких переговорів є можливість узгодити всі деталі та досягти взаємовигідної згоди", - зауважила нардеп.

Окрім того, за її словами, усунено низку інших бюрократичних процедур. Передбачено, що уповноважений орган напряму звертається до інвестора, замість того, щоб звертатися за додатковою інформацією до установ, державних органів, органів місцевого самоврядування, як це було визначено раніше.

Крім того, інвесторів тимчасово звільнено (до 1 січня 2040 року) від ПДВ під час ввезення і розмитнення нового обладнання та деталей.