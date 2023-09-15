Шуляк розповіла, як витрачаються кошти, отримані по програмі "єВідновлення"

Тобто, кількість заяв за місяць збільшилася вдвічі.

"Найбільше заяв на компенсацію за знищене майно подають власники квартир - 54,8% від загального числа заявок і трохи менше власники приватних будинків - 44,3%. На компенсацію за пошкоджене житло також претендує більше власників квартир, ніж приватних будинків - 52,1% і 46,5% заяв відповідно. Цікаво, що найбільше всього заяв на компенсацію і за знищене, і за пошкоджене житло українці, за даними реєстру знищеного і пошкодженого майна (РПЗМ), подали 31 серпня (56 і 300 заяв відповідно)", - зауважила вона.

За її словами, як і у минулому місяці левову частину коштів (96%), отриманих у якості компенсації за пошкоджене житло по програмі "єВідновлення" у вересні українці витрачають на будматеріали і лише 4% на тих, хто буде їх житло за допомогою цих будматеріалів ремонтувати.

Також не змінився середній чек за покупку, здійснену коштами з програми "єВідновлення" - 12 тис. гривень. При чому, якщо станом на 25 серпня українці сумарно витратили 94 млн гривень, отриманих по програмі "єВідновлення", то на 13 вересня - вже 211 млн гривень. Тобто знову більше ніж в два рази більше.

За даними РПЗМ, кількість операцій, проведених станом на 25 серпня (коли коштами, отриманими по програмі "єВідновлення", оплачувались послуги чи матеріали), склала 7,7 тис. Станом на 13 вересня - 16,6 тис. операцій. Тобто знову більше ніж в два рази більше.

"Лідирує за кількістю будівель, внесених в РПЗМ, як і раніше Харківська, Київська і Донецька області. Менше всього будівель занесено в реєстр в Волинський, Закарпатський і Чернівецькій областях", - підсумувала вона.