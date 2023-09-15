Шуляк розповіла, як витрачаються кошти, отримані по програмі "єВідновлення"

Кількість заяв, поданих українцями на отримання компенсації за знищене майно по програмі "єВідновлення" невпинно зростає. Станом на 11 серпня - тобто майже за два тижні після запуску програми, в застосунку “Дія” було подано 1400 заяв, а станом на 13 вересня вже 3034.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Тобто, кількість заяв за місяць збільшилася вдвічі.

"Найбільше заяв на компенсацію за знищене майно подають власники квартир - 54,8% від загального числа заявок і трохи менше власники приватних будинків - 44,3%. На компенсацію за пошкоджене житло також претендує більше власників квартир, ніж приватних будинків - 52,1% і 46,5% заяв відповідно. Цікаво, що найбільше всього заяв на компенсацію і за знищене, і за пошкоджене житло українці, за даними реєстру знищеного і пошкодженого майна (РПЗМ), подали 31 серпня (56 і 300 заяв відповідно)", - зауважила вона.

За її словами, як і у минулому місяці левову частину коштів (96%), отриманих у якості компенсації за пошкоджене житло по програмі "єВідновлення" у вересні українці витрачають на будматеріали і лише 4% на тих, хто буде їх житло за допомогою цих будматеріалів ремонтувати.

Також не змінився середній чек за покупку, здійснену коштами з програми "єВідновлення" - 12 тис. гривень. При чому, якщо станом на 25 серпня українці сумарно витратили 94 млн гривень, отриманих по програмі "єВідновлення", то на 13 вересня - вже 211 млн гривень. Тобто знову більше ніж в два рази більше.

За даними РПЗМ, кількість операцій, проведених станом на 25 серпня (коли коштами, отриманими по програмі "єВідновлення", оплачувались послуги чи матеріали), склала 7,7 тис. Станом на 13 вересня - 16,6 тис. операцій. Тобто знову більше ніж в два рази більше.

"Лідирує за кількістю будівель, внесених в РПЗМ, як і раніше Харківська, Київська і Донецька області. Менше всього будівель занесено в реєстр в Волинський, Закарпатський і Чернівецькій областях", - підсумувала вона.