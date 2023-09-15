Шуляк рассказала, как тратятся средства, полученные по программе "єВідновлення"

Количество заявлений, поданных украинцами на получение компенсации за уничтоженное имущество по программе "єВідновлення", постоянно растет. По состоянию на 11 августа - то есть почти через две недели после запуска программы, в приложении "ДІя" было подано 1400 заявлений, а по состоянию на 13 сентября уже 3034.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

То есть, количество заявлений за месяц увеличилось вдвое.

"Больше всего заявлений на компенсацию за уничтоженное имущество подают владельцы квартир - 54,8% от общего числа заявок и чуть меньше владельцы частных домов - 44,3%. На компенсацию за поврежденное жилье также претендует больше владельцев квартир, чем частных домов - 52,1% % и 46,5% заявлений соответственно. Интересно, что больше всего заявлений на компенсацию и за уничтоженное, и за поврежденное жилье украинцы, по данным реестра уничтоженного и поврежденного имущества (РПЗМ), подали 31 августа (56 и 300 заявлений соответственно)", - заметила она.

По ее словам, как и в прошлом месяце львиную часть средств (96%), полученных в качестве компенсации за поврежденное жилье по программе "єВідновлення" в сентябре, украинцы тратят на стройматериалы и только 4% на тех, кто будет их жильем с помощью этих стройматериалов. ремонтировать.

Также не изменился средний чек за покупку, осуществленную средствами из программы "єВідновлення" - 12 тыс. гривен. Причем, если по состоянию на 25 августа украинцы суммарно потратили 94 млн гривен, полученных по программе "єВідновлення", то на 13 сентября - уже 211 млн гривен. То есть снова больше чем в два раза больше.

По данным РПЗМ, количество операций, проведенных по состоянию на 25 августа (когда средствами, полученными по программе "єВідновлення", оплачивались услуги или материалы), составило 7,7 тыс. По состоянию на 13 сентября - 16,6 тыс. операций. То есть снова больше чем в два раза больше.

"Лидирует по количеству зданий, внесенных в РПЗМ, по-прежнему Харьковская, Киевская и Донецкая области. Меньше всего зданий занесено в реестр в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях", - подытожила она.