Шуляк розповіла, як виплачують компенсації за пошкоджене житло в Донецькій області

За її словами, Донецька область також входить до п‘ятірки українських областей, які лідирують за сумою виплат компенсації по програмі "єВідновлення" - станом на сьогодні мешканцям Донецької області, чиє житло було пошкоджено в результаті збройної агресії РФ, виплатили 159 млн гривень.

"Від жителів Донеччини сьогодні отримано 3917 заяв на компенсацію, причому по 1894 заявам погоджено виплату. Найбільше подали заяв у Слов‘янській і Краматорській громадах. Найменше - у Білозерський, Гродівський та Мирноградській громадах", - пояснила Шуляк.

Вона також наголосила: те, що область лідирує за кількістю об‘єктів, які внесені у державний реєстр пошкодженого та знищеного майна, не є чимось дивним, адже воєнні дії на території Донеччини велись ще з 2014 року, а значить і громадян, чиє житло постраждало від наслідків ворожої агресії з боку рф, тут надзвичайно багато.

Втім, вносити їх житло у РПЗМ надзвичайно важливо, адже дані з нього будуть використовуватись, коли Україна буде обраховувати розмір репарацій від агресора після перемоги України.

"Ми бачимо також позитивну динаміку і щодо подання заяв не лише на пошкоджене житло на Донеччині, але і на знищене. Так, з 1 листопада 2023 року, коли розпочався цей етап "єВідновлення", мешканці Донеччини подали 321 заяву на компенсацію за знищене житло. І процент їх відпрацювання по деяким громадам надзвичайно високий, зокрема у Новогродівській та Селидівській громадах відпрацювали 100% заяв, а в Дружківській - 83% заяв. Загалом по Україні процент відпрацьованих заяв складає приблизно 20%”, - зауважила Шуляк.

За її словами, за результатами розгляду заяв вже сформовано перші 50 житлових сертифікатів, які мешканці Донеччини обміняють на нове житло. Причому якщо це буде квартира, а не відбудова приватного будинку, то громадяни зможуть її отримати не лише у Донецькій області, а у будь-якому населеному пункті України.

Шуляк також зазначила, що на Донеччині кількість жителів, які подаватимуть заяви на компенсацію по програмі "єВідновлення" невдовзі може зрости через те, що програму будуть розширювати - зараз парламент працює над тим, щоб запустити етап "єВідновлення" для громадян, чиє житло розташоване на територіях, які були тимчасово окуповані протягом 2022 року, територій, розташованих в районі проведення воєнних дій або територій, які перебувають в оточенні.

"Наразі ми фіксуємо тисячі заявок з таких міст, як Маріуполь, Бахмут. Зараз є всі технічні можливості підтверджувати пошкодження житла завдяки супутниковим знімкам і іншим технічним можливостям", - наголосила нардеп.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року в Україні стартує етап програми компенсацій "єВідновлення", коли громадяни отримуватимуть компенсації за ремонти, зроблені за власний кошт.