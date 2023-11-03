Шуляк розповіла, як виплачують компенсації за пошкоджене житло в Донецькій області

Донецька область - лідер за кількістю об'єктів, внесених у державний реєстр пошкодженого і знищеного в результаті збройної агресії РФ майна. На сьогодні там вже більше ніж 54 тисяч таких об‘єктів. Найбільше в Краматорській та Бахмутській громадах, найменше - у Старомлинівській та Званівській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, Донецька область також входить до п‘ятірки українських областей, які лідирують за сумою виплат компенсації по програмі "єВідновлення" - станом на сьогодні мешканцям Донецької області, чиє житло було пошкоджено в результаті збройної агресії РФ, виплатили 159 млн гривень.

"Від жителів Донеччини сьогодні отримано 3917 заяв на компенсацію, причому по 1894 заявам погоджено виплату. Найбільше подали заяв у Слов‘янській і Краматорській громадах. Найменше - у Білозерський, Гродівський та Мирноградській громадах", - пояснила Шуляк.

Вона також наголосила: те, що область лідирує за кількістю об‘єктів, які внесені у державний реєстр пошкодженого та знищеного майна, не є чимось дивним, адже воєнні дії на території Донеччини велись ще з 2014 року, а значить і громадян, чиє житло постраждало від наслідків ворожої агресії з боку рф, тут надзвичайно багато.

Втім, вносити їх житло у РПЗМ надзвичайно важливо, адже дані з нього будуть використовуватись, коли Україна буде обраховувати розмір репарацій від агресора після перемоги України.

"Ми бачимо також позитивну динаміку і щодо подання заяв не лише на пошкоджене житло на Донеччині, але і на знищене. Так, з 1 листопада 2023 року, коли розпочався цей етап "єВідновлення", мешканці Донеччини подали 321 заяву на компенсацію за знищене житло. І процент їх відпрацювання по деяким громадам надзвичайно високий, зокрема у Новогродівській та Селидівській громадах відпрацювали 100% заяв, а в Дружківській - 83% заяв. Загалом по Україні процент відпрацьованих заяв складає приблизно 20%”, - зауважила Шуляк.

За її словами, за результатами розгляду заяв вже сформовано перші 50 житлових сертифікатів, які мешканці Донеччини обміняють на нове житло. Причому якщо це буде квартира, а не відбудова приватного будинку, то громадяни зможуть її отримати не лише у Донецькій області, а у будь-якому населеному пункті України.

Шуляк також зазначила, що на Донеччині кількість жителів, які подаватимуть заяви на компенсацію по програмі "єВідновлення" невдовзі може зрости через те, що програму будуть розширювати - зараз парламент працює над тим, щоб запустити етап "єВідновлення" для громадян, чиє житло розташоване на територіях, які були тимчасово окуповані протягом 2022 року, територій, розташованих в районі проведення воєнних дій або територій, які перебувають в оточенні.

"Наразі ми фіксуємо тисячі заявок з таких міст, як Маріуполь, Бахмут. Зараз є всі технічні можливості підтверджувати пошкодження житла завдяки супутниковим знімкам і іншим технічним можливостям", - наголосила нардеп.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року в Україні стартує етап програми компенсацій "єВідновлення", коли громадяни отримуватимуть компенсації за ремонти, зроблені за власний кошт.