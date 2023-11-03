Шуляк рассказала, как выплачивают компенсации за поврежденное жилье в Донецкой области

Донецкая область - лидер по количеству объектов, внесенных в государственный реестр поврежденного и уничтоженного в результате вооруженной агрессии РФ имущества. На сегодня там уже более 54 тысяч таких объектов. Больше всего в Краматорской и Бахмутской общинах, меньше всего - в Старомлиновской и Звановской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, Донецкая область также входит в пятерку украинских областей, которые лидируют по сумме выплат компенсации по программе "єВідновлення" - по состоянию на сегодняшний день жителям Донецкой области, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии РФ, выплатили 159 млн гривен.

"От жителей Донбасса сегодня получено 3917 заявлений на компенсацию, причем по 1894 заявлениям согласована выплата. Больше всего подали заявлений в Славянской и Краматорской общинах. Меньше всего - в Белозерской, Гродевский и Мирноградской общинах", - пояснила Шуляк.

Она также подчеркнула: то, что область лидирует по количеству объектов, внесенных в государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, не является чем-то странным, ведь военные действия на территории Донбасса велись еще с 2014 года, а значит и граждан, чье жилье пострадало от последствий враждебной злости со стороны России, тут очень много.

Впрочем, вносить их жилье в РПЗМ чрезвычайно важно, ведь данные из него будут использоваться, когда Украина будет вычислять размер репараций от агрессора после победы Украины.

"Мы видим также положительную динамику и относительно подачи заявлений не только на поврежденное жилье в Донецкой области, но и на уничтоженное. Так, с 1 ноября 2023 года, когда начался этот этап "єВідновлення", жители Донецкой области подали 321 заявление на компенсацию за уничтоженное жилье. И процент их отработки по некоторым общинам чрезвычайно высок, в частности, в Новогродовской и Селидовской общинах отработали 100% заявлений, а в Дружковской - 83% заявлений.

По ее словам, по результатам рассмотрения заявлений уже сформированы первые 50 жилищных сертификатов, которые жители Донбасса обменяют на новое жилье. Причем, если это будет квартира, а не восстановление частного дома, то граждане смогут ее получить не только в Донецкой области, а в любом населенном пункте Украины.

Шуляк также отметила, что в Донецкой области количество жителей, которые будут подавать заявления на компенсацию по программе "єВідновлення", вскоре может возрасти из-за того, что программу будут расширять - сейчас парламент работает над тем, чтобы запустить этап "єВідновлення" для граждан, чье жилье расположено на территориях, временно оккупированных в течение 2022 года, территорий, расположенных в районе проведения военных действий или территорий, находящихся в окружении.

"Сейчас мы фиксируем тысячи заявок из таких городов как Мариуполь, Бахмут. Сейчас есть все технические возможности подтверждать повреждение жилья благодаря спутниковым снимкам и другим техническим возможностям", - подчеркнула нардеп.

Напомним, с 1 января 2024 года в Украине стартует этап программы компенсаций "Восстановление", когда граждане будут получать компенсации за ремонты, сделанные за свой счет.