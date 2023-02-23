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Шуляк розповіла, як після завершення війни можна буде отримати відшкодування за пошкоджене житло

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Четвер 23 лютого 2023 15:23
Шуляк розповіла, як після завершення війни можна буде отримати відшкодування за пошкоджене житло Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Компенсацію в певних випадках можна буде отримати за житло, зруйноване після війни. Під державні компенсації підпадатимуть деякі житлові будинки та квартири, пошкоджені або знищені після скасування воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи законопроект № 7198, який ВР підтримала у другому читанні та в цілому 23 лютого.

"Мова про об’єкти, зруйновані після війни, але внаслідок обставин, пов’язаних із бойовими діями - це, наприклад, замінування або розмінування. В такому разі заява про надання компенсації може бути подана протягом трьох років з дати припинення або скасування воєнного стану", - пояснила нардеп.

Що стосується об'єктів, зруйнованих під час війни - заявки на компенсації можна подавати під час дії воєнного стану або протягом року після його скасування.

Шуляк також підкреслила, що держава виділятиме людям власні або залучені кошти, не чекаючи на репарацій від росії. На сьогодні у відповідному Фонді є понад 17 млрд грн, конфіскованих у російського Сбербанку.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, Верховна рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроект про механізм компенсації за зруйноване житло (№ 7198).

13 грудня 2022 року парламент прийняв законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

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