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Шуляк рассказала, как будут фиксировать и компенсировать разрушенное жилье в оккупации и на линии фронта

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Вторник 14 февраля 2023 17:10
Шуляк рассказала, как будут фиксировать и компенсировать разрушенное жилье в оккупации и на линии фронта Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В законопроекте №7198 о возмещении разрушенного или поврежденного жилья, который уже начал рассматривать парламент, предусмотрены особенности обследования объектов, расположенных на оккупированных территориях и линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВРУ по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, сейчас украинцы активно подают заявки на получение компенсации онлайн через приложение "Дія", впрочем, существует проблема с фиксацией уничтоженного жилья на временно оккупированных территориях по общим правилам.

"Если жилье находится на территориях временной оккупации, блокировании или непосредственно на линии фронта: здесь действительно невозможно провести обследование таких объектов по общим правилам. И рисковать ради этого однозначно не надо. Ведь в законопроекте №7198 мы предусмотрели, что особенности обследования объектов, расположенных на таких территориях, должно установить правительство", - рассказала Шуляк.

Она отметила, что фиксация может происходить, например, по материалам аэрофотосъемки, или каким-либо другим способом, который будет определен на подзаконном уровне.

"Главное - эти объекты будут обследованы. Беспокоиться за это не стоит. А после подтверждения разрушений, по результатам обследования, владельцы смогут получить компенсацию на общих основаниях", - резюмировала Шуляк.

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Елена Шуляк Жилье
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