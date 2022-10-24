Шуляк розповіла, як держава планує працевлаштовувати близько 2 млн ветеранів
Після перемоги над РФ держава має забезпечити роботою принаймні 60% ветеранів, щоб допомогти їхній адаптації до мирного життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
"Якщо ми говоримо про кількість ветеранів-підприємців в Україні, то до початку повномасштабного вторгнення їх було 1,5%. А загалом рівень працевлаштування не перевищував 30% - це 250 тис. осіб. Звичайно, цього недостатньо й після перемоги ми маємо кардинально змінити ситуацію", - наголосила Шуляк.
За її словами, за час повномасштабної війни кількість ветеранів збільшиться і за попередніми прогнозами їхня загальна кількість може сягнути 3 млн осіб. І рівень працевлаштування потрібно подвоїти.
"Мета працевлаштувати принаймні 60% ветеранів, приблизно 1,8 млн осіб. Це можна зробити шляхом комплексної підтримки та стимулювання ветеранського бізнесу, програм навчання актуальним спеціальностям, а також залученням до подальшої служби у ЗСУ", - сказала нардеп.
Вона додала, що такий підхід забезпечить соціальну адаптацію ветеранів, а глобально допоможе досягнути бажаних економічних результатів після перемоги – ВВП на рівні $25 млрд - $14220 на людину.
Нагадаємо, раніше Олена Шуляк назвала основні пріоритети політики підтримки ветеранів. Серед них створення Центрів ветеранського розвитку, ветеранський спорт та бізнес, ветеранські фонди та забезпечення житлом.
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