Шуляк розповіла, хто контролюватиме будівництво об'єктів в Україні

Водночас, за її словами, це не стосується критично важливих та інженерно складних об'єктів зі значними наслідками СС3 (мости, тунелі, метро, об'єкти, що будуються за кошти з місцевих та державного бюджетів).

Вона також зауважила, що у Сполученому Королівстві при будівництві об'єкта є можливість вибору контролюючого органу - місцевої адміністрації або приватного інспектора. Приватні компанії в британській моделі успішно працюють уже багато років, але для України, з нашим пострадянським спадком централізації функцій у руках органів влади, це сприймається як кардинальне нововведення. Хоча аналогічні дерегуляційні процеси вже успішно імплементовані, наприклад, у рамках реформи нотаріату, додала народна депутатка та ініціатор відповідного законопроекту №5655.

"Законопроект передбачає широке коло запобіжників від будь-яких зловживань, пов’язаних із приватними компаніями. Вони матимуть підвищену матеріальну відповідальність, визначену кількість відповідно сертифікованих інженерів, обов’язкове страхування відповідальності. Замовник, підрядник та приватний контролер не можуть мати спільних кінцевих бенефіціарів", - пояснила Шуляк.

Окрім кримінальної відповідальності за порушення, можливе повне виведення компанії з ринку, наголосила голова партії.