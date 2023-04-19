Шуляк розповіла, хто і на який період звільнятиметься від сплати податків на землю та нерухоме майно
Звільнення громадян України від сплати податку на землю та нерухоме майно, які постраждали від російської агресії чи перебуває на окупованих територіях, є логічним та справедливим під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи ухвалення парламентом законопроекту № 7632.
За її словами, документ у першому читанні стосувався лише податку на нерухомість, втім до другого читання були внесені уточнення, які стосуються сплати земельного податку.
"На превеликий жаль, у нас від агресії РФ є не лише пошкоджені та зруйновані будинки. Величезна кількість землі - сотні тисяч гектарів - вщент замінована і ці земельні ділянки не можна використовувати. Тому несправедливо сплачувати земельний податок з ділянок, які не можна експлуатувати, обробляти, сіяти", - заявила вона.
Шуляк додала, що законопроектом зафіксовано звільнення від податку на пошкоджену та зруйновану нерухомість.
"Фізичні особи-власники житлової нерухомості звільняється від сплати податків за 2021 та 2022 роки. Для юридичних осіб таке звільнення діє з 1 березня 2022 року, якщо ці території розташовані не в зоні тимчасової окупації або активних бойових дій. Норма діятиме доти, доки тимчасово окуповані території не будуть звільнені й повернуті Україні. Це стосується і земельного податку для фізичних осіб - за 2021 і 2022 роки вони не сплачуватимуть земельний податок", - пояснила Шуляк.
Також нардеп розповіла про механізм звільнення від податку, який передбачений законопроектом № 7632.
"У власників повинен бути документ - довідка від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Оскільки саме ДСНС відповідає здебільшого за розмінування територій. Тож саме такі довідки використовуватиме податкова, аби мати розуміння, як нараховується чи не нараховується відповідний податок", - резюмувала Шуляк.
Нагадаємо, нещодавно парламент ухвалив у другому читанні та вцілому законопроект авторства Олени Шуляк про компенсацію пошкодженого та зруйнованого житла (№7198), його також уже підписав президент України.
Очікується, що процес компенсації розпочнеться наприкінці травня 2023-го року.
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