Шуляк: реформа містобудування передбачає надання безпрецедентних повноважень для місцевої влади

"Після того, як закон запрацює, голови ОМС мають обов'язково проводити безперервний обов’язковий моніторинг всієї забудови у своїх містах. У разі виявлення злочинного будівництва, або будівництво з порушеннями, вони повинні занести всю інформацію в єдину державну цифровізовану систему будівництва", - зазначила голова комітету.

Шуляк додала, що ця інформація буде доступна для мешканців громади, правоохоронних органів, Міністерства відновлення.

"Закрити очі на 50 незаконно зведених будинків Войцеховського, будинок-монстр на Подолі, або будинок на Мирній не вийде. У разі виявлення будівництва з порушеннями, місцева влада має вести ці дані до електронної системи. Будинки, що зводяться без дозволу, без оформлених прав на земельну ділянку, з перевищенням висотністю, з порушенням містобудівних умов та обмежень є підставою для проведення перевірки", - пояснила Шуляк.

Вона наголосила, що законопроектом надаються безпрецедентні повноваження для місцевої влади: без рішення суду зносити самочинні об’єкти.

"Якщо об’єкт підпадає під критерій самочинного, місцева влада матиме право його зносити, не чекаючи рішення суду. По-перше, не треба чекати, поки виросте 10 поверхів, потрібно діяти одразу. Цим законопроєктом впроваджується і систему моніторингу, і система контролю, і система реагування, що не подобається мерам міст. Дуже вигідно, коли ти тут бачиш, там не бачиш, там в тебе щось росте, там не росте", - резюмувала Шуляк.