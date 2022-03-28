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Шуляк рассказала, что предусматривает закон о запрете пророссийских партий в Украине

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 21:08
Шуляк рассказала, что предусматривает закон о запрете пророссийских партий в Украине Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Народные депутаты "Слуги народа" совместно с коллегами по парламенту и Минюстом наработали законопроект 7172-1 о процедуре и последствиях запрета пророссийских партий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, в документе говорится об:

1. Ограничении для образования и деятельности политических партий, таких как:

  • оправдание, признание правомерным, возражение вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;
  • оправдание действиям и бездействию лиц, которые осуществляли или осуществляют вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований России, других незаконных вооруженных формирований, банд и групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых Россией, а также представителей оккупационной администрации, которую составляют ее государственные органы и другие структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных рф самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнения властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определение как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".

2. Определение в условиях военного положения подсудности дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.

3. Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии, является Верховный суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.

4. Определен максимальный срок рассмотрения административные дела о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства в деле в 1 месяц.

5. Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

6. В случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства, о чем указывается в решении суда.

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