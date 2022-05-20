Шуляк рассказала, откуда Украина будет брать ресурсы на восстановление инфраструктуры

Эстония, Великобритания, Турция или Дания - ведущие страны мира могут взяться за восстановление украинских городов, пострадавших от военных действий российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время эфира на канале "Эспрессо".

"Уже сейчас разные страны берут шефство над украинскими территориями. Например, правительство Эстонии официально заявило о том, что они будут заниматься восстановлением Житомирской области. Идут переговоры по суммам и объектам инфраструктуры - мосты, дороги, школы и садики. Все будет реконструировано", - заявила Шуляк.

Также идут переговоры о том, что Великобритания будет принимать участие в развитии Киевской области, Турция рассматривает возможность инвестировать в Харьковщину, Дания - рассматривает помощь Николаевщине.

"Это будет хорошим трендом, когда страны будут присоединяться к тому, чтобы развивать города Украины", - добавила она.

По ее словам, для восстановления инфраструктуры, что разрушена русскими, рассчитывают также на средства из макрофинансовой помощи в 9 млрд грн, из платформы Unated24, которая имеет целью увеличить благотворительные пожертвования на поддержку Украины в мире, в том числе и путем объединения усилий международных партнеров, доноров, благотворителей.