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Шуляк рассказала, откуда Украина будет брать ресурсы на восстановление инфраструктуры

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 18:49
Шуляк рассказала, откуда Украина будет брать ресурсы на восстановление инфраструктуры Фото: шлава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Эстония, Великобритания, Турция или Дания - ведущие страны мира могут взяться за восстановление украинских городов, пострадавших от военных действий российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время эфира на канале "Эспрессо".

"Уже сейчас разные страны берут шефство над украинскими территориями. Например, правительство Эстонии официально заявило о том, что они будут заниматься восстановлением Житомирской области. Идут переговоры по суммам и объектам инфраструктуры - мосты, дороги, школы и садики. Все будет реконструировано", - заявила Шуляк.

Также идут переговоры о том, что Великобритания будет принимать участие в развитии Киевской области, Турция рассматривает возможность инвестировать в Харьковщину, Дания - рассматривает помощь Николаевщине.

"Это будет хорошим трендом, когда страны будут присоединяться к тому, чтобы развивать города Украины", - добавила она.

По ее словам, для восстановления инфраструктуры, что разрушена русскими, рассчитывают также на средства из макрофинансовой помощи в 9 млрд грн, из платформы Unated24, которая имеет целью увеличить благотворительные пожертвования на поддержку Украины в мире, в том числе и путем объединения усилий международных партнеров, доноров, благотворителей.

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Елена Шуляк инфраструктура
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