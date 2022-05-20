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Шуляк розповіла, звідки Україна братиме ресурси на відбудову інфраструктури

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П'ятниця 20 травня 2022 18:49
Шуляк розповіла, звідки Україна братиме ресурси на відбудову інфраструктури Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Естонія, Великобританія, Туреччина чи Данія - провідні країни світу можуть взятися за відновлення українських міст, які постраждали від воєнних дій російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час ефіру на каналі "Еспресо".

"Вже зараз різні країни беруть шефство над українськими територіями. Наприклад, уряд Естонії офіційно заявив про те, що вони будуть займатись відновленням Житомирської області. Йдуть перемовини щодо сум і об’єктів інфраструктури - мости, дороги, школи та садочки. Все буде реконструйоване", - заявила Шуляк.

Також йдуть перемовини про те, що Великобританія братиме участь у розбудові Київської області, Туреччина розглядає можливість інвестувати в Харківщину, Данія - розглядає допомогу Миколаївщині.

"Це буде гарним трендом, коли країни приєднуватимуться до того, щоб розбудовувати міста України", - додала вона.

За її словами, для відновлення інфраструктури, що зруйнована росіянами, розраховують також на кошти з макрофінансової допомоги у 9 млрд грн, з платформи Unated24, яка має на меті збільшити благодійні пожертви на підтримку України у світі, зокрема й шляхом об'єднання зусиль міжнародних партнерів, донорів, благодійників.

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Олена Шуляк инфраструктура
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