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Шуляк рассказала, как и кому компенсируют потерянное в результате войны жилье

Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украинцы могут получить компенсацию потерянного или поврежденного жилья, в том числе и те, кто только инвестировал в новостройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире "Украина 24".

"Если человек проинвестировал в дом, где уже возведен каркас, то он подпадает под компенсацию. Если там только вырыт котлован, то на уровне закона мы возможности компенсации не прописывали. Дома, которые не разрушены, а повреждены и требуют проведения определенных видов ремонтов, - для них предусматривается денежная компенсация на ремонт, чтобы иметь возможность дальше в нем проживать", - сказала она.

Если жилье не подлежит восстановлению, предлагается финансирование нового строительство:

  • аналогичная жилая площадь, но не более чем 150 кв. м за каждый объект жилой недвижимости;
  • в населенном пункте, в котором уничтожено жилье или по желанию в другой, но аналогичной категории;
  • можно получить жилье более высокой стоимости, самостоятельно профинансировав разницу;
  • право выбора объекта строительства и застройщика среди подписавших договор с распорядителем фонда

"Уже создан фонд по восстановлению инфраструктуры, распорядителем которого является Мининфраструктуры. К тому же, правительство и парламент на законодательном уровне разрабатывают механизмы, чтобы украинцы получали компенсацию за жилье. Речь идет о квадратных метрах, а не деньгах. Ведь мы думаем и о создании рабочих мест, и о работе предприятий, чтобы восстанавливалась экономика", - пояснила председатель партии.

Для начала, отмечает Шуляк, надо провести учет всего разрушенного жилья. И в приложении "действие" уже доступна услуга, где граждане могут зайти и подать информацию об утраченном или поврежденном имуществе. Вчера уже было более 10 тыс. заявок.

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Елена Шуляк