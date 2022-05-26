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Шуляк рассказала об изменениях в правилах подачи информации о разрушенном имуществе

Фото: глаав паваии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Перечень тех, кто может подать информацию о своем разрушенном или поврежденном имуществе, расширили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Теперь подать заявку могут не только физические лица, но и юридические, или же их наследники или правопреемники. То есть не только фактические хозяева недвижимости, но и потенциальные владельцы - те, кто не успел оформить право на недвижимость или же только инвестировал средства в строительство", - пояснила Шуляк.

По ее словам, о повреждении или разрушении могут сообщать владельцы недвижимости или заказчики строительства. Также это касается членов жилищно-строительных кооперативов, которые выкупили жилье, но еще не оформили право собственности на него. Кроме того уведомления могут подавать и наследники всех категорий заявителей.

"На сегодня более 424 тыс. человек потеряли жилье или же нуждаются в помощи в ремонте, впрочем заявки на компенсацию все еще поступают. Мы найдем возможность помочь каждому", - заверила она.

Напомним, парламент в первом чтении утвердил законопроект № 7198, который внедряет компенсацию владельцам разрушенного или поврежденного жилья. Продолжается работа над правками и после того, как законопроект окончательно примут, программа компенсаций начнет действовать.

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