Шуляк рассказала, кто будет обследовать разрушенные дома на местах

Для того, чтобы решить вопрос предоставления компенсации за поврежденное и уничтоженное недвижимое имущество, украинцы могут обращаться в органы местного самоуправления, которое запускает и организует работу соответствующей комиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
Как известно, парламент в первом чтении принял законопроект № 7198, где речь идет о создании таких комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации исполнительным органом сельского, поселкового, городского, районного в городе совета.
"Для решения вопросов возмещения, надо будет обращаться в органы местного самоуправления. Они запускают работу комиссии, организуют процессы технического обследования домов. Они могут пошагово проконсультировать и рассказать, что нужно сделать, чтобы соответствующие документы собственников жилья были приняты в суде и стали основой для получения компенсации", - добавила нардеп.
Напомним, обследованию и оценке будут подлежать такие поврежденные объекты недвижимого имущества (с целью их восстановления):
Обследование возможности/невозможности восстановления объекта недвижимого имущества будет проводиться исполнителями работ, связанных с созданием объектов архитектуры в соответствии с Порядком проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства.
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