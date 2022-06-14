Шуляк рассказала, кто будет обследовать разрушенные дома на местах

Как известно, парламент в первом чтении принял законопроект № 7198, где речь идет о создании таких комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации исполнительным органом сельского, поселкового, городского, районного в городе совета.

"Для решения вопросов возмещения, надо будет обращаться в органы местного самоуправления. Они запускают работу комиссии, организуют процессы технического обследования домов. Они могут пошагово проконсультировать и рассказать, что нужно сделать, чтобы соответствующие документы собственников жилья были приняты в суде и стали основой для получения компенсации", - добавила нардеп.

Напомним, обследованию и оценке будут подлежать такие поврежденные объекты недвижимого имущества (с целью их восстановления):

квартиры, другие жилые помещения в здании, частные жилые дома, садовые и дачные дома;

объекты строительства (многоквартирные дома, частные жилые дома, садовые и дачные дома), в которых были возведены несущие и внешние ограждающие конструкции (за исключением светопрозрачных и заполнения проемов дворовых) и в отношении которых получено право на выполнение строительных работ;

составные части объектов (квартиры, другие жилые помещения в здании), определенных подпунктом "б" этого пункта, которые после принятия в эксплуатацию являются самостоятельными объектами недвижимого имущества;

общее имущество многоквартирного дома.

Обследование возможности/невозможности восстановления объекта недвижимого имущества будет проводиться исполнителями работ, связанных с созданием объектов архитектуры в соответствии с Порядком проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства.