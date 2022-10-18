Шуляк: Рада спростила облік робочих місць для осіб з інвалідністю

"Документ скасовує звітування роботодавців про працевлаштування осіб з інвалідністю. Відтепер цей обов’язок перекладено на територіальні відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, які будуть отримувати необхідні дані з Державного реєстру", - розповіла Шуляк.

Вона зауважила, що використання таких даних необхідно для обрахунку квоти на працевлаштування людей з інвалідністю, розрахунку адміністративно-господарських санкцій та захисту інших соціально-трудових прав.

"В Україні діє квота, за якої на кожному підприємстві 4% від всіх робочих місць мають обіймати люди з інвалідністю. Якщо ця квота не виконується, то підприємство мало сплачувати штрафні санкції. Втім, ця норма не сприяє інтеграції та реабілітації людей з інвалідністю", - зауважила Шуляк.

За її словами, держава відходить від каральних функцій, таких як встановлення квоти та санкції до роботодавців за її недотримання, та йде у напрямку до позитивного регулювання і працевлаштування.

"В умовах війни та збільшення травмування серед населення держава дбає про підтримку зайнятості осіб з інвалідністю. Наші мужні захисники, які отримали поранення чи інвалідність на фронті мають бути працевлаштовані відповідно так само на підставі чинного законодавства України, можуть бути працевлаштовані", - резюмувала Шуляк.