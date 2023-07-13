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Шуляк: Рада наблизила стандарти хімічної безпеки в Україні до міжнародних

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Четвер 13 липня 2023 17:29
Шуляк: Рада наблизила стандарти хімічної безпеки в Україні до міжнародних Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада ратифікувала Конвенцію про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві №170. Відповідний законопроект №0208 був поданий до парламенту президентом в рамках законодавчої ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Ратифікація угоди дозволить Україні привести стандарти хімічної безпеки у відповідність до найкращих міжнародних практик. Йдеться про встановлення міжнародної класифікації хімічних речовин та врегулювання правил поводження з ними. На всіх етапах - від виробництва до утилізації - буде створена система надійного поводження з хімічними речовинами", - пояснила Шуляк.

Нардеп додала, що на хімічних підприємствах буде визначена сфера відповідальності роботодавців та чітко закріплені обов’язки і права працівників.

"Посилення контролю на небезпечних виробництвах, як з боку роботодавців, так і з боку держави, дозволить уникнути нещасних випадків, захистити працівників від шкідливої дії хімічних речовин і зменшити їх негативний вплив. Крім того, держави, які здійснюють експорт хімічних речовин в Україну, будуть відповідальними за їх якість", - зазначила Шуляк.

Вона також нагадала, що Україна підписала конвенцію №170 ще в 1990 році.

"Ми ратифікували Конвенцію №107 через 33 роки після того, як Україна її підписала, чим здійснили потужний крок у побудові нової системи хімічної безпеки в нашій країні. Хімічні підприємства, які працюють на території України та використовують на виробництві такі небезпечні хімічні речовини як хлор та аміак, мають дотримуватися загальноприйнятих міжнародних рамок, які дозволять й далі рухатися в напрямку захисту людей та довкілля", - резюмувала Шуляк.

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