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Шуляк: Рада приблизила стандарты химической безопасности в Украине к международным

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Четверг 13 июля 2023 17:29
Шуляк: Рада приблизила стандарты химической безопасности в Украине к международным Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада ратифицировала Конвенцию о безопасности в применении химических веществ на производстве №170. Соответствующий законопроект №0208 был подан в парламент президентом в рамках законодательной инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Ратификация соглашения позволит Украине привести стандарты химической безопасности в соответствие с наилучшими международными практиками. Речь идет об установлении международной классификации химических веществ и урегулировании правил обращения с ними. На всех этапах - от производства до утилизации - будет создана система надежного обращения с химическими веществами", - объяснила Шуляк.

Нардеп добавила, что на химических предприятиях будет определена область ответственности работодателей и четко закреплены обязанности и права работников.

"Усиление контроля на опасных производствах, как со стороны работодателей, так и со стороны государства позволит избежать несчастных случаев, защитить работников от вредного действия химических веществ и уменьшить их негативное влияние. Кроме того, государства, осуществляющие экспорт химических веществ в Украину, будут ответственными за их качество", - отметила Шуляк.

Она также напомнила, что Украина подписала конвенцию №170 еще в 1990 году.

"Мы ратифицировали Конвенцию №107 через 33 года после того, как Украина ее подписала, чем сделали мощный шаг в построении новой системы химической безопасности в нашей стране. Химические предприятия, работающие на территории Украины и использующие на производстве такие опасные химические вещества как хлор и аммиак, должны соблюдать общепринятые международные рамки, которые позволят и дальше двигаться в направлении защиты людей и окружающей среды", - резюмировала Шуляк.

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