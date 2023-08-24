Шуляк: прохідний бар’єр партій для отримання держфінансування можуть зменшити до 3%

"Ми багато говоримо про антикорупційні запобіжники і прозорість процесів, коли чітко видно, звідки надходять гроші на рахунки політичних сил, чи немає там російського сліду. Однак забуваємо про ще одну, не менш важливу, зміну - зниження порогу вимог до партій, щоб отримати фінансування із держбюджету, а також чіткий перелік вимог, на що можна їх витрачати, а на що - ні", - зауважила вона, коментуючи ухвалення законопроєкту № 9419–1.

Так, якщо зараз держава фінансує лише ті партії, що подолали поріг в 5% голосів на виборах і пройшли до Верховної ради, то відтепер отримувати кошти на статутну діяльність можуть ті, хто набрав 3% голосів, повідомила Олена Шуляк.

"По суті, це додатковий стимул для розвитку тих, хто хоч і не потрапив у парламент, має певну підтримку від громадян, готовий працювати і розвиватись. Йдеться про амбітні команди, які в майбутньому можуть стати лідерами змін на місцях, підтримуючи здорову політичну конкуренцію та розбудовуючи громадянське суспільство. Ця норма також сприятиме деолігархізації, зниженню впливу великого капіталу на політичне життя та розбудові здорової політичної конкуренції, а також збільшуватиме прямий вплив виборців на політичний процес", - переконана вона.

Також законопроєкт забороняє використання держфінансування на: