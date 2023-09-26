Шуляк: програма відновлення України неможлива без аудиту на рівні територіальних громад

Державну стратегію регіонального розвитку, розраховану на 2021 - 2027 рік, потрібно суттєво переглядати. У визначенні програм комплексного відновлення велику роль буде відігравати аудит, який для своїх територій кожна громада повинна проводити окремо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"6 років цілей, завдань, планування, які ми затвердили у 2020 році, зруйнувало повномасштабне вторгнення. Тому, всю роботу, яку проводили в 2020 році щодо розвитку українських територій, зараз потрібно переглядати. В рамках цього, міністерство відновлення ініціювало велику робочу групу, до якої долучилося більше ніж 300 експертів по різним напрямкам, і економічний напрям там один з пріоритетних", - повідомила Шуляк.

Згідно з законом 2389-IX, всі території в Україні поділяються на 4 функціональні типи: території відновлення, регіональні полюси зростання, території з особливими умовами для розвитку і території сталого розвитку.

Вже у жовтні, пояснила Шуляк, всі вони будуть затверджені відповідною постановою Міністерства відновлення і буде зрозумілим конкретний вектор розвитку в залежності від безпосередньо їх типу.

За її словами, торік в Україні ухвалили програму комплексного відновлення, але для того, щоб вона запрацювала, кожній територіальній громаді необхідно провести у себе глибокий аналіз економічної ситуації - з‘ясувати, які підприємства релоковані, які підприємства зруйновані, які виїхали і вже ніколи не повернуться в Україну, та ін.

"Коли місцева влада готує програму комплексного відновлення, вона повинна ніби просканувати свою територію - зрозуміти, де є сенс розташувати індустріальний парк, що можна передати бізнесу в рамках малої приватизації, скільки є недобудів, адже проблема з житлом для ВПО стоїть досить гостро. Проведення громадою такого аудит може сприяти економічному розвитку. Це може підняти соціально-економічні показники регіону, тому цим обов'язково треба скористатися", - запевнила Шуляк.

Втім, при складанні програм комплексного відновлення для кожного регіону потрібно обов‘язково враховувати нинішню демографічну ситуацію. З урахуванням того, що 8,2 млн українців виїхали за кордон, а 6,5 - зареєстровані як ВПО, планувати економічний розвиток регіону потрібно таким чином, щоб туди хотіли повернутися мешканці. А це, пояснює Шуляк, наразі справжній виклик для більшості громад.

"Зараз наші громади активно працюють над цим, а наші партнери - проєкт USAID "Говерла", їх консультують, щоб вони могли зробити якісні економічні дослідження і правильне відповідне прогнозування. Тому ми звертаємось до всіх громад незалежно від того, чи є у них руйнування, чи немає - обов'язково попрацюйте з економічною складовою і проводьте комплексне дослідження своєї території”, - зауважила Шуляк і додала, що вже скоро частина цих програм буде в публічному доступі.