Шуляк: проектування та будівництво медзакладів відповідатимуть сучасним європейським стандартам

З 1 березня набрали чинності оновлені державні будівельні норми для закладів охорони здоров’я. Відтепер їх реконструюватимуть та будуватимуть відповідно до європейських норм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Протягом останнього року я побувала в багатьох медзакладах. Багато із них реконструюють після бойових дій, частину споруджують з нуля через непоправні пошкодження. Зараз держава активно відновлює пошкоджену або зруйновану медичну інфраструктуру, і важливо, щоб це відбувалося з урахуванням принципово нових підходів до проєктування та будівництва", - наголосила Шуляк.

Вона нагадала, що у 2019 році парламент ухвалив параметрику в будівництві. Водночас депутати наполягли на виділенні рекордної суми у 49 млн грн на оновлення державних будівельних норм. Тож відтепер медзаклади відповідатимуть європейським стандартам.

"Це означає, що палати в лікарнях будуть просторими, обладнані душем та вбиральнею. Окремо будуть облаштовані приміщення для відпочинку членів родин, які перебувають з пацієнтом. Також скрізь будуть враховані норми інклюзивності – від вбиралень до паркомісць для людей з інвалідністю та маломобільних груп. А ще зміняться вимоги до проєктування відділень невідкладної допомоги – вони будуть адаптовані до міжнародних норм", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року парламент ухвалив законопроект № 5655 - базовий документ реформи містобудування. Він передбачає, що вся документація буде проходити через електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі будівництва.