Шуляк: проектирование и строительство медучреждений будут соответствовать современным европейским стандартам

С 1 марта вступили в силу обновленные государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения. Теперь их будут реконструировать и строить в соответствии с европейскими нормами.

"В течение последнего года я побывала во многих медучреждениях. Многие из них реконструируют после боевых действий, часть сооружают с нуля из-за непоправимых повреждений. Сейчас государство активно восстанавливает поврежденную или разрушенную медицинскую инфраструктуру, и важно, чтобы это происходило с учетом принципиально новых подходов к проектированию и строительства", - подчеркнула Шуляк.

Она напомнила, что в 2019 году парламент принял параметрику в строительстве. В то же время, депутаты настояли на выделении рекордной суммы в 49 млн грн на обновление государственных строительных норм. Поэтому медучреждения будут соответствовать европейским стандартам.

"Это значит, что палаты в больницах будут просторными, оборудованы душем и туалетом. Отдельно будут обустроены помещения для отдыха членов семей, которые находятся с пациентом. Также везде будут учтены нормы инклюзивности - от туалетов до парков для людей с инвалидностью и маломобильных групп. еще изменятся требования к проектированию отделений неотложной помощи - они будут адаптированы к международным нормам", - подытожила Шуляк.

Напомним, 13 декабря 2022 года парламент принял законопроект №5655 - базовый документ реформы градостроительства. Он подразумевает, что вся документация будет проходить через электронный кабинет в Единой государственной электронной системе строительства.