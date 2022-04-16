Шуляк призвала украинцев подавать данные о разрушенном жилье в "Дія"

"Мы понимаем, что Украина победит и будут репарации россии за поврежденное жилье. Но, к сожалению, сказать, сколько лет может пройти, когда рф заплатит за это, никто не может. Именно поэтому Украина не будет ждать репараций, срок прохождения международных судов, а сразу будет предоставлять жилье украинцам", - сказала она.

По ее словам, инициатива о возмещении касается физических лиц-граждан Украины, которые потеряли жилье или оно было повреждено в результате российской военной агрессии.

"Украинцы смогут получить денежную компенсацию на ремонт, если жилье повреждено. Если жилье полностью разрушено-компенсацию будут получать не деньгами, а квадратными метрами. Мы хотели бы, чтобы работали предприятия, которые производят строительные материалы, а также строители", - рассказала председатель партии.

Также право на компенсацию будут иметь те, кто инвестировал в недвижимость, но дом не сдан в эксплуатацию и люди не получили право собственности.