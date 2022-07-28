Шуляк: приватизация будет способствовать релокации предприятий и восстановлению экономики

По ее словам, благодаря приватизации те госактивы, которые есть у Украины и которые сейчас приходят в упадок и простаивают без надлежащего применения могут быть приватизированы и модернизированы бизнесом из регионов, где сейчас идут боевые действия.

"Релокация украинского бизнеса из опасных мест продолжается. И именно приватизация может помочь предприятиям найти помещение, восстановить его и развивать на благо экономики Украины. Поэтому при правильном подходе новых собственников старые объекты можно превратить в эффективные производственные мощности с помощью процедуры приватизации", - пояснила председатель Партии.

Шуляк убеждена, приватизация актуальна. В условиях войны это залог восстановления и появления тысяч рабочих мест, роста экономики и поддержки внутреннего производства, отметила нардеп СН.

Среди важных в законопроекте изменений относительно приватизации государственного и коммунального имущества: