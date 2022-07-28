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Шуляк: приватизация будет способствовать релокации предприятий и восстановлению экономики

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 17:52
Шуляк: приватизация будет способствовать релокации предприятий и восстановлению экономики Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект №7451, который позволит возобновить приватизацию госпредприятий в Украине. Это будет способствовать релокации бизнеса в условиях военного положения и позволит эффективнее восстанавливать отечественную экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, благодаря приватизации те госактивы, которые есть у Украины и которые сейчас приходят в упадок и простаивают без надлежащего применения могут быть приватизированы и модернизированы бизнесом из регионов, где сейчас идут боевые действия.

"Релокация украинского бизнеса из опасных мест продолжается. И именно приватизация может помочь предприятиям найти помещение, восстановить его и развивать на благо экономики Украины. Поэтому при правильном подходе новых собственников старые объекты можно превратить в эффективные производственные мощности с помощью процедуры приватизации", - пояснила председатель Партии.

Шуляк убеждена, приватизация актуальна. В условиях войны это залог восстановления и появления тысяч рабочих мест, роста экономики и поддержки внутреннего производства, отметила нардеп СН.

Среди важных в законопроекте изменений относительно приватизации государственного и коммунального имущества:

  • не проводятся аукционы по продаже объектов большой приватизации и их выкуп;
  • не проводится приватизация объектов в зоне боевых действий или приближенных к ней;
  • Фонд госимущества ежемесячно подает в комитет ВРУ информацию о назначенных электронных аукционах, результатах продажи госимущества и предложениях в законодательство;
  • документы для участия в электронном аукционе в электронной форме;
  • сведения о каждом участнике аукциона являются анонимными;
  • размер гарантийного взноса на электронных аукционах объектов малой приватизации устанавливается аукционной комиссией в размере: 10 размеров минимальных заработных плат – для объектов, стартовая цена которых составляет от 1 до 500 тыс. грн; 10% от стартовой цены объекта приватизации - для объектов, стартовая цена которых составляет более 500 тыс. грн;
  • стартовая цена объекта - на уровне балансовой стоимости.
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