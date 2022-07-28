Шуляк: приватизація сприятиме релокації підприємств і відновленню економіки України

Верховна рада підтримала у другому читанні законопроект №7451, який дозволить відновити приватизацію держпідприємств в Україні. Це сприятиме релокації бізнесу в умовах воєнного стану та дозволить ефективніше відновлювати вітчизняну економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, завдяки приватизації ті держактиви, які є в України і які наразі занепадають та простоюють без належного застосування можуть бути приватизовані та модернізовані бізнесом з регіонів, де наразі йдуть бойові дії.

"Релокація українського бізнесу з небезпечних місць продовжується. І саме приватизація може допомогти підприємствам знайти приміщення, відновити його та розвивати на благо економіки України. Тож за правильного підходу нових власників старі об’єкти можна перетворити в ефективні виробничі потужності за допомогою процедури приватизації", - пояснила голова партії.

Шуляк переконана, приватизація на часі. В умовах війни це запорука відновлення та появи тисяч робочих місць, зростання економіки та підтримки внутрішнього виробництва, наголосила нардеп СН.

Серед важливих у законопроекті змін стосовно приватизації державного та комунального майна: