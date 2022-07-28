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Шуляк: приватизація сприятиме релокації підприємств і відновленню економіки України

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Четвер 28 липня 2022 17:52
Шуляк: приватизація сприятиме релокації підприємств і відновленню економіки України Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада підтримала у другому читанні законопроект №7451, який дозволить відновити приватизацію держпідприємств в Україні. Це сприятиме релокації бізнесу в умовах воєнного стану та дозволить ефективніше відновлювати вітчизняну економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, завдяки приватизації ті держактиви, які є в України і які наразі занепадають та простоюють без належного застосування можуть бути приватизовані та модернізовані бізнесом з регіонів, де наразі йдуть бойові дії.

"Релокація українського бізнесу з небезпечних місць продовжується. І саме приватизація може допомогти підприємствам знайти приміщення, відновити його та розвивати на благо економіки України. Тож за правильного підходу нових власників старі об’єкти можна перетворити в ефективні виробничі потужності за допомогою процедури приватизації", - пояснила голова партії.

Шуляк переконана, приватизація на часі. В умовах війни це запорука відновлення та появи тисяч робочих місць, зростання економіки та підтримки внутрішнього виробництва, наголосила нардеп СН.

Серед важливих у законопроекті змін стосовно приватизації державного та комунального майна:

  • не проводяться аукціони з продажу об’єктів великої приватизації та їх викуп;
  • не проводиться приватизація об’єктів у зоні бойових дій або наближених до неї;
  • Фонд держмайна щомісячно подає до комітету ВРУ інформацію про призначені електронні аукціони, результати продажу держмайна та пропозиції до законодавства;
  • документи для участі в електронному аукціоні - в електронній формі;
  • відомості про кожного учасника аукціону є анонімними;
  • розмір гарантійного внеску на електронних аукціонах об’єктів малої приватизації встановлюється аукціонною комісією в розмірі: 10 розмірів мінімальних заробітних плат – для об’єктів, стартова ціна яких становить від 1 до 500 тис. грн; 10% стартової ціни об’єкта приватизації - для об’єктів, стартова ціна яких становить понад 500 тис. грн;
  • стартова ціна об’єкта - на рівні балансової вартості.
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