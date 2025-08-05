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Шуляк: президент підписав законопроєкт про відтермінування розробки комплексних планів громад

Вівторок 05 серпня 2025 20:50
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Шуляк: президент підписав законопроєкт про відтермінування розробки комплексних планів громад Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Юлія Бойко

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект, який передбачає у тому числі перенесення обов’язковості розробки планів просторового розвитку для громад з 1 січня 2025 року на 1 січня 2028 року (№5949).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Паралельно триватиме робота над підготовкою до другого читання законопроєкту №13437, який деталізує строки залежно від громад - тилової чи прифронтової.

Вона також нагадала: 22 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13437 щодо перенесення та уточнення строків обовʼязкості для громад комплексних планів просторового розвитку (ППР). Цей документ має деталізувати строки розробки ППР залежно від ситуації у громаді: для тилових діятиме єдина дата - 1 січня 2028 року, а для прифронтових або тимчасово окупованих територій - три роки з дня припинення або скасування воєнного стану.

"Це рішення було сформоване під час Конгресових слухань при Офісі президента України, до яких долучились понад 1700 учасників: народні депутати, міністри, представники громад, обласних військових адміністрацій, експерти. Ми розуміємо, що умови, в яких нині живуть наші громади, суттєво відрізняються. Для тилових у пріоритеті є відновлення. Для прифронтових насамперед боротьба за своє існування", - пояснила Олена Шуляк.

За її словами, частина громад вже сьогодні працює над своїми ППР, а у новому законопроєкті передбачено, що наявність ППР є перевагою при розгляді питань щодо фінансування відновлення громади та розвитку інфраструктури за рахунок бюджетних видатків або коштів міжнародної фінансової допомоги.

При цьому Олена Шуляк наголосила: після підписання законопроєкту №5949 з’явився додатковий час на ґрунтовне доопрацювання правок до законопроєкту №13437.

"Повноцінно жити, відновлюватися з містобудівною документацією, яка розроблялася ще в 1968 чи 1976 році, неможливо. Як і неможливо розвивати громаду без якісної стратегії - це реальна перешкода для можливостей, які могли б використовувати місцеві мешканці, бізнес, інвестори", - підкреслила Шуляк.

Саме законопроєкт №13437 має закласти якісне нормативне підґрунтя для просторового планування в громадах, спираючись на досвід повномасштабної війни та нові потреби. Він дає змогу розмежувати підходи для різних типів територій, передбачає необхідні технічні уточнення і усуває зайві бар’єри для запуску ППР.

"Зараз, свіжими слідами воєнних злочинів росії та завданих нею збитків у громадах, є можливість ідентифіковувати всі проблеми, збирати інформацію та готуватися до якісної розробки ППР. Тим паче, у тилових громадах для цього є всі інструменти", - підсумувала Олена Шуляк.

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Місцеве самоврядування Олена Шуляк
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