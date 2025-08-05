Шуляк: президент подписал законопроект об отсрочке разработки комплексных планов громад

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает в том числе перенос обязательности разработки планов пространственного развития для громад с 1 января 2025 года на 1 января 2028 года (№5949).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Параллельно будет продолжаться работа над подготовкой ко второму чтению законопроекта №13437, который детализирует сроки в зависимости от общин - тыловой или прифронтовой.

Она также напомнила: 22 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13437 о переносе и уточнении сроков обязательности для громад комплексных планов пространственного развития (ППР). Этот документ должен детализировать сроки разработки ППР в зависимости от ситуации в громаде: для тыловых будет действовать единая дата - 1 января 2028 года, а для прифронтовых или временно оккупированных территорий - три года со дня прекращения или отмены военного положения.

"Это решение было сформировано во время Конгрессовых слушаний при Офисе президента Украины, к которым присоединились более 1700 участников: народные депутаты, министры, представители громад, областных военных администраций, эксперты. Мы понимаем, что условия, в которых сейчас живут наши громады, существенно отличаются. Для тыловых в приоритете - восстановление. Для прифронтовых прежде всего борьба за свое существование", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, часть громад уже сегодня работает над своими ППР, а в новом законопроекте предусмотрено, что наличие ППР является преимуществом при рассмотрении вопросов финансирования восстановления громады и развития инфраструктуры за счет бюджетных расходов или средств международной финансовой помощи.

При этом Елена Шуляк отметила: после подписания законопроекта №5949 появилось дополнительное время на основательную доработку поправок к законопроекту №13437.

"Полноценно жить, восстанавливаться с градостроительной документацией, которая разрабатывалась еще в 1968 или 1976 году, невозможно. Как и невозможно развивать громаду без качественной стратегии - это реальное препятствие для возможностей, которые могли бы использовать местные жители, бизнес, инвесторы", - подчеркнула Шуляк.

Именно законопроект №13437 должен заложить качественную нормативную основу для пространственного планирования в громадах, опираясь на опыт полномасштабной войны и новые потребности. Он позволяет разграничить подходы для различных типов территорий, предусматривает необходимые технические уточнения и устраняет лишние барьеры для запуска ППР.

"Сейчас, свежими следами военных преступлений России и нанесенного ею ущерба в общинах, есть возможность идентифицировать все проблемы, собирать информацию и готовиться к качественной разработке ППР. Тем более, в тыловых общинах для этого есть все инструменты", - подытожила Елена Шуляк.