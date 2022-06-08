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Шуляк: предлагаем новый подход в подготовке и содержании бомбоубежищ

Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Правительство готовит изменения в правила содержания, финансирования и подготовки бомбоубежищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в колонке на УП.

"Серьезная проблема, в частности в крупных городах - помещения, которые на самом деле являются бомбоубежищам, есть в частной собственности или аренде и используются как магазины, спортзалы или кафе. Часто в таких случаях они не готовы к использованию в качестве укрытий. Для решения вопроса мы предлагаем изменить ответственных за содержание, финансирование и подготовку бомбоубежищ", - сообщила Шуляк.

По ее словам, сейчас разрабатываются изменения в Кодекс "гражданской защиты", чтобы обеспечить возможность использования бомбоубежищ по прямому назначению.

"Сейчас ответственность за бомбоубежище лежит на балансодержателе объекта. Мы планируем распространить эту ответственность также на пользователей и владельцев помещения", - сказала нардеп.

Также она рассказала, что правительство должно разработать новый типовой договор аренды помещений с бомбоубежищами государственной и коммунальной собственности.

"Ключевой особенностью таких договоров станет существенное условие – возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения требований. В случае расторжения договора арендатор обязан освободить защитное сооружение в течение 24 часов", - пояснила Шуляк.

Она напомнила, что сейчас на подписи у президента принятый парламентом законопроект № 7282. Он предусматривает, что все новые планировки и застройки, в том числе и восстановление разрушенного во время войны, будет фокусироваться на безопасности.

"Планировка и застройка территорий должна обязательно учитывать укрытия и другие вопросы безопасности. В законопроекте мы предлагаем законодательно обязать включать в региональную и местную градостроительную документацию отдельные разделы о безопасности. Без этого утверждение градостроительной документации запрещено", - подытожила Шуляк.

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