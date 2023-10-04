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Шуляк пояснила, яким буде механізм компенсацій за пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях

Середа 04 жовтня 2023 13:30
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Шуляк пояснила, яким буде механізм компенсацій за пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Юлія Бойко

Для жителів тимчасово окупованих територій в рамках "єВідновлення" планують окремий етап компенсацій - як за пошкоджене, так і за повністю знищене в результаті збройної агресії РФ майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Буде етап, який стосується компенсації на тимчасово окупованих територіях, але неможливо одночасно запустити всі етапи. Наразі ми фіксуємо тисячі заявок з таких міст як Маріуполь, Бахмут. Зараз є всі технічні можливості підтверджувати пошкодження житла завдяки супутниковим знімкам і іншим технічним можливостям", - повідомила Шуляк.

Водночас нардеп наголосила, що будуть міста, яким ймовірно буде надано статус повністю знищеного міста чи житлової інфраструктури. Тоді, за її словами, може бути скорочений порядок надання компенсацій.

Якщо стане зрозуміло, що в тому чи іншому місті всі отримують компенсації, то по кожному будинку, по кожній квартирі аналізувати супутникові знімки буде не треба, зазначила вона.

"Я скажу дуже непопулярні слова, але, на жаль, ми матимемо такі населені пункти, які ми не будемо з різних причин відбудовувати. Наприклад, якщо мінування чи екологічна ситуація не дозволяє його відбудувати, або якщо люди самі не захочуть повертатися. На жаль, таке буде", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, загалом, на сьогодні з 4 областей, які повністю або частково тимчасово окуповані РФ надійшло майже 11 тис. заяв на компенсацію за пошкоджене житло. Найбільше - з Донецької та Херсонської областей (3206 і 3210 заяв відповідно), найменше - з Луганської області, яка майже повністю окупована РФ з 2014 року - 63 заявки.

По знищенному майну найбільше заявок з Донецької області - 220 заявок. З Херсонщини подали 137 заявок, а з Запорізької області - 39.

Всього з моменту запуску програми "єВідновлення" українці скористалися коштами, отриманими як компенсація за пошкоджене в результаті збройної агресії РФ житло, 27385 разів на загальну суму 329 млн грн. Це на 17% і на 4 тис. транзакцій більше за показник минулого тижня.

18 вересня у Верховній раді зареєстровано законопроект №10063, що передбачає навіть грошову компенсацію за ремонт пошкодженого житла, який громадяни зробили власним коштом.

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