Шуляк объяснила, каким будет механизм компенсаций за поврежденное жилье на временно оккупированных территориях

Для жителей временно оккупированных территорий в рамках "єВідновлення" планируют отдельный этап компенсаций - как за поврежденное, так и за полностью уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Будет этап, касающийся компенсации на временно оккупированных территориях, но невозможно одновременно запустить все этапы. Сейчас мы фиксируем тысячи заявок из таких городов как Мариуполь, Бахмут. Сейчас есть все технические возможности подтверждать повреждение жилья благодаря спутниковым снимкам и другим техническим возможностям", - сообщила Шуляк.

В то же время нардеп подчеркнула, что будут города, которым, вероятно, будет предоставлен статус полностью уничтоженного города или жилой инфраструктуры. Тогда, по ее словам, может быть сокращен порядок предоставления компенсаций.

Если станет понятно, что в том или ином городе все получают компенсации, то по каждому дому, по каждой квартире анализировать спутниковые снимки не будет нужно, отметила она.

"Я скажу очень непопулярные слова, но, к сожалению, у нас будут такие населенные пункты, которые мы не будем по разным причинам восстанавливать. Например, если минирование или экологическая ситуация не позволяет его отстроить, или если люди сами не захотят возвращаться. К сожалению, такое будет", - подытожила Шуляк.

Напомним, в общей сложности, на сегодня из 4 областей, которые полностью или частично временно оккупированы РФ поступило почти 11 тыс. заявлений на компенсацию за поврежденное жилье. Больше всего - из Донецкой и Херсонской областей (3206 и 3210 заявлений соответственно), меньше всего - из Луганской области, которая почти полностью оккупирована РФ с 2014 года - 63 заявки.

По уничтоженному имуществу больше всего заявок из Донецкой области - 220 заявок. Из Херсонщины подали 137 заявок, а из Запорожской области - 39.

Всего с момента запуска программы "єВідновлення" украинцы воспользовались средствами, полученными в качестве компенсации за поврежденное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, 27385 раз на общую сумму 329 млн грн. Это на 17% и на 4 тыс. транзакций больше показателя прошлой недели.

18 сентября в Верховной раде зарегистрирован законопроект №10063, предусматривающий даже денежную компенсацию за ремонт поврежденного жилья, который граждане сделали за свой счет.